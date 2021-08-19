"موانئ دبي" تعلن عن ارتفاع أرباحها بنحو 52% في النصف الأول من 2021

حققت موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، أرباحا بنحو 52% في النصف الأول من 2021، مدعومة بارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش التجارة العالمية منذ تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقالت موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، إن ”الأرباح المنسوبة لمالكي الشركة (صافي الربح بعد توزيع حصص الأقلية) قفزت إلى (475 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيو من (313 مليون دولار) العام الماضي“.

وارتفعت الإيرادات 21% إلى 4.95 مليار دولار، من أربعة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وموانئ دبي هي شركة متفرعة عن شركة دبي العالمية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي.

وتأسست رسميا في العام 1999، وهي متخصصة في مجال المواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجستية المتعلقة بهذه القطاعات.