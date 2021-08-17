دبي.. "تبريد" تتخارج من حصتها في مشروع قطري مشترك

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي ”تبريد“ في دبي، المتخصصة بتبريد المناطق، أنها تخارجت من حصتها في مشروع مشترك هو الشركة القطرية لتبريد المناطق ”قطر كول“، عبر بيعها إلى الشركة المتحدة للتنمية.

وتوصل شركات تبريد المناطق المياه المبردة عبر أنابيب معزولة إلى المكاتب، وكذلك المباني الصناعية والسكنية.

وقالت الشركة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، عبر إفصاح تنظيمي منشور على بورصة دبي: إن ”تبريد باعت حصتها البالغة 44 بالمئة مقابل 417 مليون درهم، ما يعادل 113.54 مليون دولار، وإن الأصول في سوق غير أساسية للشركة، وإنه سيتم استخدام العائدات لتمويل مزيد من النمو لمحفظة تبريد في الأسواق الرئيسية“.

وتتكون الأصول من محطات تبريد المناطق والشبكة المرتبطة بها في قطر، التي توفر خدمات المياه المبردة للعديد من المباني السكنية والتجارية والتجزئة، وغيرها من الأصول العقارية.