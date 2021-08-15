محمد بن زايد يعين محمد الحمادي رئيسا لمجلس إدارة "الاتحاد للطيران"

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارا بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيسا لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران.

كما ضم القرار -الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الأحد- تعيين إيلينا سورليني، عضوا في مجلس الإدارة.

وبحسب المكتب، يضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران أيضا كلا من هشام خالد ملك، ومسعود محمد محمود، وجاسم حسين ثابت، ومنصور محمد الملا، وجاكوب كالكمان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، أعلنت ”القابضة“ – ADQ – عن تعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيسا لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما شغل منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهو عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.