"لامبورغيني" الإيطالية تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة Countach LPI 800-4

أزاحت شركة لامبورغيني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة، الستار أخيرا عن سيارة Countach LPI 800-4 الخارقة، بعد فترة من التسريبات والإثارة حول هذه السيارة الجديدة ومحركها الهجين.

ووفقا للتقارير، تشكل ألياف الكربون معظم الهيكل والشكل الخارجي لسيارة Countach LPI 800-4، بتصميم يشبه سيارة أفينداتور، مع سطوح حادة، ومصابيح أمامية مستطيلة وفتحات هواء جانبية كبيرة سوداء، وأقواس عجلات حادة، وتصميم كلاسيكي للمصابيح الخلفية.

وتأتي المصابيح الخلفية سداسية الشكل مستوحاة مباشرة من موديل سيان، مع نظام عادم رباعي.

وتعتمد السيارة على محرك 6.5 لتر V12 هايبرد 48 فولت، وقوة إجمالية تبلغ 814 حصان مع نظام دفع رباعي، متصل بناقل يدوي يتضمن 7 سرعات بتقنيات آلية، مع تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح.

ويمكن للسيارة أن تتسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ (2.8 ثانية)، ومن صفر إلى 124 ميلا في الساعة في أقل من تسع ثوانٍ.

وبالنسبة للسرعة القصوى، يمكن أن تصل سرعة السيارة الجديدة إلى 220 ميلا في الساعة، ويبلغ أقصى عزم دوران لها 531 رطلا.

وتزعم لامبورغيني، أن المحرك الكهربائي لسيارتها الهجينة الخارقة، يوفر ثلاثة أضعاف الطاقة مقارنة ببطارية ليثيوم أيون من نفس الوزن.

وتقول شركة صناعة السيارات الإيطالية، إنها ركبت المحرك الكهربائي مباشرة في علبة التروس للحفاظ على الشعور بنقل الطاقة الذي تحصل عليه من محرك V12.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فإن بعض مواصفات سيارة Countach LPI 800-4 الجديدة تشبه المواصفات الداخلية لسيارة أفينداتور، مثل المقود والمقاعد، لكن السيارة الجديدة تحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة جديدة للنظام الترفيهي.

وتنوي شركة لامبورغيني تصنيع 112 نسخة فقط من سيارة Countach LPI 800-4 التي توصف بالخارقة، ولم تكشف بعد عن سعر السيارة.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ”لامبورغيني“، ستيفان وينكلمان، في أيار/مايو الماضي، أنه بحلول نهاية عام 2024، ستصبح جميع سيارات ”لامبورغيني“ هجينة تعمل بالكهرباء.

وتأمل ”لامبورغيني“ من خلال هذه النماذج الهجينة الكهربائية، بتقليل انبعاثات الكربون الإجمالية لسياراتها بنسبة 50% بحلول أوائل عام 2025، وستستثمر علامة السيارات فائقة القوة 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) في المشروع على مدى السنوات الأربع المقبلة.