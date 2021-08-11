"مبادلة" تشارك في قيادة تمويل بـ 100 مليون دولار لـ"بيبول إيه آي" للبرمجيات

قالت شركة ”بيبول إيه آي“ يوم الأربعاء، إن شركة مبادلة كابيتال، ذراع إدارة الأصول في شركة الاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة أكاديان فنتشرز، اشتركتا في قيادة استثمارات بقيمة مئة مليون دولار لشركة البرمجيات الناشئة لتصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار.

وتأسست ”بيبول إيه آي“ العام 2016، وتتيح إدخال البيانات آليا، ويمكنها أيضا تحليل الاتجاهات التاريخية لتوقع المبيعات، وتستخدم منصة الشركة أسماء كبيرة في مجال التكنولوجيا، منها زووم للاتصالات عبر الفيديو، وشركة سبلانك للأمن الإلكتروني وعمليات تكنولوجيا المعلومات.

وتراهن شركات استثمارية كبرى، مثل ”تايجر جلوبال“ و“سوفت بنك“ اليابانية بقوة على شركات البرمجيات التي تنمو بسرعة، وهو ما يبرز الطلب القوي على الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

وقالت ”بيبول“ إن ”شركتي آيكونيك كابيتال، ولايتسبيد فنتشر بارتنرز كانتا من المشاركين في جولة التمويل“.

وأضافت أن الأموال التي جُمعت ستُنفق على الاستثمار في منصة سمارت داتا، وكذلك التوسع في قطاعات ومناطق جديدة.

وقُدرت قيمة شركة داتاروبوت لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي أيضا عميل لبيبول إيه آي، بنحو 6.3 مليار دولار بعد ضخ أموال فيها الشهر الماضي.

من جانب آخر، أعلنت شركة ”مبادلة“ للاستثمار، يوم الأربعاء، أن تحالفا تقوده ”بلاك روك“، أكبر مدير أصول في العالم، استثمر في أصول يديرها صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، وفي صندوق استثمار مباشر.

واستثمرت مجموعة ”سكندريز آند لكودتي سولوشنز“ التابعة لـ ”بلاك روك“، وتحالف من المستثمرين المؤسسين العالميين، في محفظة أصول تديرها ”مبادلة كابيتال“، وهي شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقالت شركة مبادلة في بيان لها، إن التحالف تعهد أيضا بمبلغ 400 مليون دولار لصندوق الاستثمار المباشر الثالث لـ ”مبادلة كابيتال“، والذي جمع مؤخرا، تمويلات مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار“.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، أوردت في 30 يونيو 2021، أن شركة مبادلة في أبوظبي، وبنك الاستثمار الوطني الفرنسي ”بي.بي.آي.فرانس“ وقعا مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 350 مليون يورو (415 مليون دولار) في شركات خاصة، مع التركيز على أفريقيا.

و“مبادلة“ شركة استثمار عالمية تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لأبوظبي.

وتعمل الشركة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع داخل الدولة وعلى مستوى العالم، من خلال توظيف استثماراتها بما يحقق عوائد مجزية من أجل مستقبل مستدام، بحسب الموقع الرسمي للشركة.