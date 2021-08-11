شراكة بين "مبادلة" و"بلاك روك" في صناديق استثمار مباشر

قالت شركة ”مبادلة“ للاستثمار، اليوم الأربعاء، إن تحالفا تقوده ”بلاك روك“، أكبر مدير أصول في العالم، استثمر في أصول يديرها صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، وفي صندوق استثمار مباشر.

واستثمرت مجموعة ”سكندريز آند لكودتي سولوشنز“ التابعة لـ ”بلاك روك“، وتحالف من المستثمرين المؤسسين العالميين، في محفظة أصول تديرها ”مبادلة كابيتال“، وهي شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقالت شركة مبادلة في بيان لها، إن التحالف تعهد أيضا بمبلغ 400 مليون دولار لصندوق الاستثمار المباشر الثالث لـ ”مبادلة كابيتال“، والذي جمع مؤخرا تمويلات مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار“.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، أوردت في 30 يونيو 2021، أن شركة مبادلة في أبوظبي، وبنك الاستثمار الوطني الفرنسي ”بي.بي.آي.فرانس“ وقعا مذكرة تفاهم لاستثمار ما يصل إلى 350 مليون يورو (415 مليون دولار) في شركات خاصة، مع التركيز على أفريقيا.

وقالت الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء: “تعتزم مبادلة و“بي .بي. آي. فرانس“ تخصيص ما يصل إلى 350 مليون يورو من خلال استثمارات في صناديق، واستثمارات مباشرة في الأسهم الخاصة، والشركات الناشئة، مع التركيز على الشركات الناشئة التي تملك إمكانات نمو عالية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم“.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة ”إي. إن+“، إن ”مبادلة“ اشترت كذلك حصة 2.6% في المجموعة الروسية التي تمتلك حصة كبيرة في شركة ”روسال“ المنتجة للألمنيوم.

وأوضحت ”إي. إن+“ أن شركة ”مبادلة“ اشترت الحصة من بولينا يوماشيفا، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا، المفروضة عليه عقوبات أمريكية.

وبعد الصفقة، تراجعت حصتها في ”إي.إن+“ إلى 2.58%.

وقال فارس سهيل المزروعي رئيس برنامج مبادلة في روسيا، في بيان له، إن ”إي. إن+ شركة رائدة في السوق في قطاعي الطاقة النظيفة والألمنيوم، وهي إضافة مرحب بها إلى محفظة مبادلة المتنامية والناجحة في روسيا“.

وتمتلك شركة ”مبادلة“ حصة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تدير مصاهر للألمنيوم في أبوظبي ودبي.

و“مبادلة“ شركة استثمار عالمية تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لأبوظبي. وتعمل الشركة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع داخل الدولة وعلى مستوى العالم، من خلال توظيف استثماراتها بما يحقق عوائد مجزية من أجل مستقبل مستدام، بحسب الموقع الرسمي للشركة.