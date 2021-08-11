الإمارات.. "ان.ام.سي" لإدارة المستشفيات تبدأ بالخروج من الوصاية الإدارية

أعلنت شركة ”ان.ام.سي هيلث“ مشغل المستشفيات في الإمارات الأربعاء، عن أن شركاتها ستبدأ عملية الخروج من الوصاية الإدارية في أبوظبي، بعدما سجلت إيرادات قوية في النصف الأول من العام.

وواجهت ”ان.ام.سي“ وهي أكبر شركة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالإمارات مشاكل العام الماضي، بعد الكشف عن إخفاء ديون تزيد عن أربعة مليارات دولار، مما كبد عددا كبيرا من المقرضين في الإمارات وخارجها خسائر فادحة، وجرى وضع أنشطتها في الإمارات تحت وصاية محاكم سوق أبوظبي العالمي.

وقال مايكل ديفيز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صدر عنها، إن ”مطالبات الدائنين بلغت 6.4 مليار دولار. أنقذنا الشركة من على حافة انهيار شبه كامل لضمان قدرتنا على الحفاظ على تقديم رعاية ممتازة للمرضى، رغم كل المصاعب“، مضيفًا أن ”النصف الأول من 2021 أشبه بضوء النهار بعد ليالٍ مظلمة في النصف الأول من 2020“.

وحققت الأنشطة في الإمارات وعمان، وهي الأنشطة الرئيسية للمجموعة، إيرادات إجمالية 600 مليون دولار بزيادة عشرة بالمئة عن خطة العمل.

وذكرت الشركة، أن ”الأوصياء المشتركين ألفاريز ومارسال اقترحوا عقود اتفاقات مع الدائنين تسمح لعدد 34 شركة تابعة للمجموعة بالخروج من الوصاية بعد الدعم الهائل من الدائنين، وأن الدائنين سيعقدون اجتماعا للاقتراع على عقود اتفاقات الدائنين في الأول من سبتمبر/أيلول. وفور تصديق محاكم سوق أبوظبي العالمي، من المتوقع أن يستغرق نقل الأصول والأسهم بين ثلاثة وخمسة أشهر“.