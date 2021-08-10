الاتحاد للطيران تقلص خسائرها في نصف عام إلى 400 مليون دولار

قالت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء إنها ”قلصت خسائرها التشغيلية الأساسية بواقع النصف في النصف الأول من العام إلى 400 مليون دولار، بدعم من خفض القدرة الاستيعابية والتكاليف“.

وأفادت الشركة في بيان بأنها خفضت التكاليف التشغيلية 27 % على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار، والتي شملت تقليص الأسطول العامل للشركة مع وقف تحليق العديد من الطائرات.

ونقلت شركة الاتحاد للطيران مليون مسافر بمتوسط إشغال للمقاعد 24.9% خلال الفترة، انخفاضا من 3.5 مليون مسافر ونسبة إشغال للمقاعد بواقع 71% في النصف الأول من 2020.

وبلغت سعة الشبكة 16.4 مليار مقعد متاح لكل كيلومتر في النصف الأول من العام 2021، وسجلت نموا ثابتا منذ بداية العام وذلك مع تشغيل الناقلة لأكثر من 3.500 رحلة في الشهر إلى 67 وجهة للركاب والشحن في نهاية حزيران/ يونيو 2021.

ومع بداية العام، قامت الاتحاد بإعادة تشغيل واستئناف رحلاتها إلى 10 وجهات، بما فيها الإطلاق التاريخي للرحلات المجدولة إلى تل أبيب في شهر نيسان/ أبريل 2021.

ونتيجة لظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، والتي أثرت على أسواق السفر الرئيسة في شبة القارة الهندية وأوروبا، بلغت عائدات المسافرين 0.3 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا بنسبة 68% أقل، مقارنة بعائدات العام الماضي والتي بلغت مليار دولار أمريكي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد قابل الانخفاض في عائدات المسافرين أداء قويا في عمليات الشحن، وزادت حمولة الشحن بنسبة 44% في النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالعام الماضي (365.000 طن) وارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي (0.8 مليار دولار أمريكي).

وعلى مدار النصف الأول من العام 2021، حافظت الاتحاد على التركيز بشكل أساس على ضبط النفقات، وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي من 1.9 مليار دولار أمريكي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، نظرا لخفض القدرة الاستيعابية والنفقات المتعلقة بالحجم.

وشهدت النفقات العامة تحسنا كبيرا وانخفاضا بنسبة 22% لتصل إلى 0.3 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت التكلفة المالية بنسبة 22%؛ وذلك بفضل رصد بيان الميزانية وتقليص المديونية. وبالتالي، تمكنت الناقلة من إعادة بناء سيولتها إلى المرحلة ما قبل الجائحة.