نائب رئيس سامسونغ يحصل على عفو مشروط.. وتوقع مغادرته السجن الجمعة

أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، الإثنين، عن أن ”جاي واي لي“ نائب رئيس شركة سامسونغ إلكترونيكس، المسجون بعد إدانته بتهم منها الرشوة، حصل على ”إطلاق سراح مشروط“، ومن المتوقع أن يخرج من السجن الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”قرار منح نائب رئيس سامسونغ إلكترونيكس جاي واي لي، إطلاق سراح مشروطا، جاء نتيجة مراجعة شاملة للعديد من العوامل مثل الشعور الشعبي العام وحسن السير والسلوك أثناء فترة الاحتجاز“.

وأُدين لي (53 عاما) بدفع رشوة لأحد أصدقاء رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك جون هاي، وقضى في السجن 18 شهرا من عقوبة بالسجن 30 شهرا. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في 2017 قضى منها عاما ثم تم وقف تنفيذ الحكم فيما بعد.

وخففت المحكمة الحكم بعد ذلك، لكنه أعيد للسجن في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

وتزايد التأييد العام لإطلاق سراح ”لي“، في أوساط السياسيين والمواطنين العاديين، وسط مخاوف من عدم اتخاذ قرارات استراتيجية أساسية في شركة التكنولوجيا العملاقة.

وناشدت شركة سامسونغ، ومجتمع الأعمال، الحكومة، إطلاق سراحه.

في المقابل، كانت هناك بعض الاحتجاجات ضد الإفراج المبكر عن لي، وأعربت الجماعات المدنية عن معارضتها للإفراج.

ونقلت وكالة ”رويترز“ في وقت سابق، عن ثلاثة مصادر من سامسونغ، إنه ”من المتوقع مراجعة الإفراج المشروط عن لي في 9 آب/ أغسطس، وتأمل الشركة أن يتم إطلاق سراحه في حوالي 15 أغسطس، عندما تحتفل البلاد بعيد الاستقلال ويتم إصدار عفو بشكل تقليدي“.

ونوهت الوكالة إلى أنه ”إذا تم الإفراج، سيحتاج لي من وزير العدل الموافقة على عودته إلى العمل لأن القانون يمنع الأشخاص من العمل في شركات متورطة في إدانات معينة لمدة خمس سنوات“.

لكن خبراء قانونيين، قالوا للوكالة إنه ”من المرجح أن يحصل على ذلك، حيث تم سداد المبلغ الذي تم اختلاسه“.