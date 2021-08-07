تسريبات جديدة عن مواصفات Apple Watch Series 7

سرت العديد من الأنباء حول ساعة ”أبل“ الجديدة Apple Watch Series 7 والتي رغم السرية والتكتم التي تحيط الشركة منتجاتها بها، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المعلومات من الخروج من قلعة الشركة الأمريكية للعلن.

وبحسب مجلة ”فوربس“، فإن من أهم التسريبات التي سادت مؤخرا عن الجيل السابع من ساعات ”أبل“ Series 7، أنه يمكن لشركة ”أبل“ أن تخرج بتصميم جديد بالكامل للساعة.

ووفقا للأنباء المسربة، فنحن نعلم هذا لأنه في نهاية كل مربع يوجد مرجع إلى watchOS 8، ولهذا السبب يوجد الكثير من رموز الساعة التي تمت رؤيتها سابقًا أيضًا، لأنها تشير إلى الطرز الحالية التي ستعمل على تشغيل watchOS 8.

وذكرت ”فوربس“ أن هذه المعلومات تعطينا معلوماتنا التالية أدلة حيث يوجد الرمزان A2291 و A22292 وهما أرقام طراز ساعات Apple Watch Series 6 مقاس 40 مم و 44 مم بنظام تحديد المواقع العالمي فقط.

هذا يعني أن الرموز الجديدة في المربع نفسه، A2473 ستكون Apple Watch Series 7 GPS فقط 40 ملم و A2474 ستكون Apple Watch Series 7 GPS فقط 44mm.

ويوجد كذلك الرمزان A2375 و A2376 وهما أرقام طرازات ساعات Apple Watch Series 6 GPS + Cellular لأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والصين ، 40 مم و 44 مم على التوالي، وهذا يخبرنا أن الرموز الجديدة A2475 و A2476 و A2477 و A2478 ستكون بالتأكيد النماذج ذات الاتصال الخلوي لأوروبا وما إلى ذلك.

في العام الماضي، كان هناك ما مجموعه ثمانية رموز، اثنان لساعة Apple Watch Series 6 GPS فقط ، واثنان لـ Apple Watch Series 6 GPS + Cellular، واثنان لـ Apple Watch SE GPS فقط واثنان لـ Apple Watch SE GPS + Cellular.

ووفقا للتسريبات، فإنه لا يوجد بشكل قاطع Apple Watch SE 2 قريبًا، ومن غير المعقول أن تصدر ”أبل“ ساعة متوسطة المدى في GPS + Cellular ولكن بدون خيار GPS فقط.

وإذا لم تكن هناك Apple Watch SE جديدة، فإن الرموز الإضافية تشير إلى Apple Watch مختلفة والتي تتوفر حصريًا في GPS + Cellular ، تمامًا مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وساعات الإصدار المتوفرة حاليًا.

وبحسب ”فوربس“ فإنه ”نظرًا لأننا نعلم أن الرمز لا يشير إلى المعدن، فيجب أن تكون الساعة جديدة تمامًا“.