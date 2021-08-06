"بورش" تكشف النقاب عن إصدار خاص من سيارة 911 GT2 RS (صور)

أطلقت شركة بورش الألمانية سيارة بورش 911 جي تي 2 آر إس كلوب سبورت 25، والمصممة خصيصًا لسباق الحلبة، بالاشتراك مع شركة مانثي رايسينغ (المتخصصة في تعديل سيارات البورش)، وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس شراكتهما، بحسب موقع ”كار آند درايفر“.

وارتبطت بورش بعالم السيارات الرياضية في مجال سباقات الحلبة، ولديها تعاون طويل مع فريق Olaf Manthey، الذي تمتلك فيه بورش حصة الأغلبية، وكان الاحتفال بالشراكة أصل تصميم السيارة، حيث صمم فريق Manthey-Racing المفهوم الأساسي والأفكار التقنية، ثم تم الانتهاء منها لاحقًا بواسطة بورش.

وكما يوحي الاسم، تستند سيارة 911 الجديدة، على أسس الطرازات السابقة 991، كما تتضمن أيضًا عناصر من الجيل الحالي (992)، لذا فإن تقنيتها من حيث التكنولوجيا والديناميكا الهوائية تعد بمثابة جسر بين جيلين من السيارة الرياضية الشهيرة.

وتأثر مظهر GT2 RS Clubsport 25 بشكل أساسي بمفهوم التبريد المركزي، الذي يحافظ على درجة حرارة ثابتة للمحرك بفضل التدفق الأمثل للهواء.

ومع ذلك، تم إعادة تصميم الجزء الأمامي بأدوات مصنوعة من ألياف الكربون لتدفق هواء مثالي، كما تم تحسين المصابيح الأمامية الخاصة بالسباقات من أجل تحسين إضاءة مضمار السباق أثناء الليل، وتتوافق مصابيح ”المطر“ الخلفية مع أحدث معايير السلامة.

إضافة إلى ذلك، جرى عادة تصميم الجزء الخلفي بالكامل، مع سبويلر (جناح خلفي) لتحسين تدفق الهواء، وفتحات تبريد خلفية جديدة تساعد بدورها على تبريد المحرك، وتعمل هذه التعديلات على تقليل السحب الديناميكي الهوائي وزيادة القوة السفلية على المحور الأمامي.

وتعمل السيارة الجديدة بمحرك 690 حصانًا بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.8 لتر، وست أسطوانات منبطحة أفقيًا (بوكسر)، مع ناقل حركة ثنائي القابض PDK (علبة تروس أوتوماتيكية) بسبع سرعات.

ويعتمد نظام التعليق في الطراز الجديد على نظيره بطراز بورش 935، مع عجلات تبلغ 18 بوصة، إذ وسع ذلك قاعدة عجلات بالمقارنة من الطراز الأصلي، كما تأتي عناصر التحكم من طراز 935، وتتوافق المقصورة الداخلية في GT2 RS Clubsport 25 مع أحدث معايير الاتحاد الدولي للسيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانثي رايسينغ، نيكولاس ريدر، عن السيارة إنها ”مثال ممتاز لمبدئنا، أقرب إلى الكمال“، موضحًا أنه ”مع كل تعديل، يكون للتكنولوجيا الأولوية دائمًا“.

بدوره قال مدير قسم سيارات السباق في بورش، ماتياس شولتز إنها ”سيارة السباق المثالية للسائقين الطموحين“.

ومن المقرر إطلاق GT2 RS Clubsport 25 في إصدار محدود من 30 سيارة فقط، بسعر تقريبي يبلغ (620 ألف دولار).