شركة "تابي" الخليجية للتكنولوجيا المالية تجمع 50 مليون دولار

ذكرت شركة ”تابي“ الخليجية، التي ترفع شعار ”تسوق اليوم وادفع لاحقا“، اليوم الأربعاء، أنها جمعت 50 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لمساعدتها على التوسع في أسواق جديدة، ليصل تقييمها إلى 300 مليون دولار.

وقال رئيس الشركة التنفيذي، حسام عرب ”يتيح لنا هذا الاستثمار أن نقدم للمستهلكين وتجار التجزئة في المنطقة أكثر تجارب التسوق المجزية والمناسبة“.

وتعتبر خدمات ”تابي“ متاحة في السعودية والإمارات، وهي ضمن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تقدم ائتمانا إلكترونيا قصير الأجل للمشتريات عبر الإنترنت في الخليج.

وضمت جولة التمويل (ب) استثمارات من ”غلوبال فاوندرز كابيتال“، وشركة ”إس.تي.في“ لرأس المال المغامر السعودية، و“دليفري هيرو“.

وقالت ”تابي“ _وكان من داعميها في البداية صندوق مبادلة بأبوظبي_ إنها جمعت إجمالا أكثر من 130 مليون دولار، من بينها ديون حجمها 50 مليون دولار.