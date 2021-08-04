بسعر منخفض ومزايا قياسية.. نيسان تكشف النقاب عن سيارة "Leaf 2022" الكهربائية

كشفت شركة ”نيسان موتورز“ اليابانية النقاب عن سيارتها ”2022 Leaf“ الكهربائية بمزيد من الميزات القياسية وسعر منخفض؛ ما يجعلها أرخص سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت الشركة.

وخفضت الشركة اليابانية لصناعة السيارات سعر طرازات ”2022 Leaf“ مقارنة بطراز 2021، إذ بلغ سعر النموذج الأساسي ”Leaf S“ مع بطارية 40 كيلو واط في الساعة 27400 دولار أمريكي.

وبلغت تكلفة طراز ”Leaf SV“ مع بطارية 40 كيلو واط في الساعة 28800 دولار أمريكي، بينما بلغت تكلفة ”Leaf SV Plus“ ذات المدى الأطول والتي تبلغ 62 كيلو واط في الساعة الآن 32400 دولار أمريكي.

وبالنسبة للمواصفات، تم تجهيز طراز (S و SV ) ببطارية ليثيوم أيون بقوة 40 كيلو واط في الساعة ومحرك كهربائي بقدرة 110 كيلو واط يوفر قوة تبلغ 147 حصانا، وعزم دوران يبلغ 236 رطلا وما يصل إلى 149 ميلا من المدى.

إذ تتميز نيسان ”Leaf SV Plus“ ببطارية ليثيوم أيون بسعة أكبر تبلغ 62 كيلو وات في الساعة؛ ما يزيد النطاق حتى 226 ميلا، وتتميز ”LEAF PLUS“ أيضا بمحرك أقوى بقدرة 160 كيلو واط ينتج 214 حصانا وعزم دوران يبلغ 250 رطلا و226 ميلا من المدى.

ورغم انخفاض أسعار الطرازات الجديدة عن سابقاتها من العام الماضي، إلا أن النماذج الجديدة لديها بعض التحسينات المفيدة، والشيء الرئيس هو أن جميع طرازات Leaf تتضمن الآن منفذ شحن سريع ”CHAdeMo“، ومساعدة ”ProPilot“ وشاشة ”الرؤية الشاملة الذكية“ من نيسان بشكل قياسي.

من جهته، قال أديتيا جايراج، مدير مبيعات وتسويق السيارات الكهربائية، بشركة نيسان بالولايات المتحدة ”كانت نيسان أول صانع سيارات يمتلك سيارة كهربائية متوفرة في الأسواق العالمية، ونحن نواصل العمل على توفير السيارات الكهربائية للجميع، ومع التكنولوجيا التي تقدمها ”LEAF“، جنبا إلى جنب مع الأسعار الجديدة، فهذه مجرد بداية جيدة“.

وأخيرا، تتوفر سيارة نيسان ليف 2022 الآن في الولايات المتحدة، ويمكن الاستفادة من سعرها المنخفض الجديد.