"فينيكس" الإماراتية تستحوذ على شركة سكوتر تركية مقابل 5 ملايين دولار

أعلنت شركة فينيكس الإماراتية للسكوتر عن استحواذها على شركة بالم (بي.إي إل.إم) التركية الرائدة في مجال التنقل الخفيف (السكوتر الكهربائي) مقابل 5 ملايين دولار أمريكي نقدا وبالأسهم، بحسب تقرير أوردته صحيفة ”البيان“ الإماراتية.

ووفقا لتقرير ”البيان“، أصبحت تركيا الدولة الخامسة وإسطنبول المدينة الثالثة عشرة اللتين تشغّل فيهما شركة فينيكس خدماتها منذ إطلاقها في أبوظبي، في نوفمبر 2020.

وكانت الشركة قد جمعت رأس مال إضافيا من مستثمريها الحاليين لتمويل عملية الاستحواذ هذه وتوسيع عملياتها في تركيا، بحسب ”البيان“.

وأضاف تقرير البيان أن مؤسسا شركة بالم بيرهان جوكسين وأليكان إسطنبولو سيواصلان أعمالهما مع الشركة وسيقودان جهود توسيع الأعمال والعمليات في تركيا، فيما سينضمّ المساهمون الحاليون في شركة بالم ورجال الأعمال الأتراك إلى شركة فينيكس، وذلك بصفتهم مساهمين وداعمين لجهود الشركة في إنشاء منصة رائدة لخدماتها في السوق التركي.

وستنشئ فينيكس أيضا مركز بحث وتطوير لبرامج وأجهزة التنقل في إسطنبول؛ بغية تطوير تقنيات التنقل الخفيف المبتكرة (السكوتر الكهربائي) واستخدامها في السوق التركي وتصديرها إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومن شأن هذا الاستحواذ توسيع رقعة عمليات شركة فينيكس الرائدة في مجال التنقل الخفيف (السكوتر الكهربائي) من الخليج إلى تركيا؛ ما يعزز مكانتها باعتبارها الشركة الإقليمية الوحيدة العاملة في المجال، في منطقة الشرق الأوسط، بحسب صحيفة البيان.

وتعمل ”فينيكس“ أيضا في البحرين، وفي قطر والسعودية.

وعلّق جايديب دانوها، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، قائلا: ”إن سوق تركيا مهيأ للاستثمار في التنقل الخفيف، فهذه الدولة تضمّ 83 مليون نسمة، و75% من المناطق الحضرية، و20 مدينة فيها مليون نسمة أو أكثر، ومواصلات عامة متقدمة، واستخدامات متعددة الوسائط“، لافتا إلى أن ”هذه هي الأساسيات التي نبحث عنها قبل دخول أي دولة، وهذا ما يجعل تركيا أحد أكثر الأسواق جاذبية“.

وقالت وكالة رويترز: بقرابة 10 آلاف سكوتر كهربائي في 13 مدينة، فإن ”فينيكس“ لها أكبر أسطول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفينيكس هي أول شركة إماراتية ناشئة حصلت على تمويل من شركة ”مانيف موبيليتي“ الإسرائيلية قدره 3.8 مليون دولار، في إطار تمويل أولي بخمسة ملايين دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن دانوها قوله إنه ”تم جمع أموال إضافية لم يتم الكشف عنها منذ ذلك الحين، وإن فينيكس تهدف إلى جمع أموال من المستوى الأول في وقت لاحق من هذا العام“.

وأضاف دانوها: إن ”الانتقال إلى تركيا، التي صيفها معتدل الحرارة، سيساعد في تعويض أثر تراجع وتيرة استئجار السكوتر في حر الخليج القائظ في منتصف العام“.

وكانت ”ماكنزي“ تتوقع قبل انتشار جائحة كورونا في 2019، أن تبلغ قيمة سوق السكوتر الكهربائي العالمية الآخذة في النمو ما بين 300 مليار و500 مليار دولار بحلول 2030.

وفي ذروة إجراءات الإغلاق عندما كان تحرك الجميع أقل، تباطأ النمو، لكن ”ماكنزي“ تتوقع الآن أن يتجاوز التوقعات السابقة؛ لأن المخاوف بشأن العدوى تجعل العديد يعتبرون السكوتر الكهربائي خيارا آمنا نسبيا.

وتقدم ”فينيكس“ في بلدان مختلفة سكوترا كهربائيا مشتركا، وهي أول اشتراكات خاصة للسكوتر الكهربائي في المنطقة، وأطلقت خدمة توصيل البقالة في عشر دقائق بأبوظبي، للاستفادة من أوقات انخفاض عمل أسطولها وتعزيز الربحية، بحسب رويترز.

وقال دانوها: إن ”الشركة تأمل أيضا في تقديم أنواع أخرى من المركبات هذا العام“.