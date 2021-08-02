أرامكو السعودية تنفي اعتزامها بدء أنشطة تعدين البتكوين

نفت شركة أرامكو السعودية التقارير التي نشرت أخيرا وتزعم أن الشركة ستدخل في أنشطة لتعدين البتكوين.

وقالت الشركة السعودية في بيان، إنها تؤكد أن هذه المزاعم زائفة تماما وغير صحيحة.

وكانت شركة أرامكو السعودية أكدت في وقت سابق تسريب ”كمية محدودة من بياناتها“، على يد مقاول.

وتواجه الشركة عمليات ابتزاز من قبل قراصنة، يطالبونها بدفع 50 مليون دولار كفدية، لاسترجاع المعلومات المسربة.

وتعدّ شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم من جهة القيمة السوقية، وقالت في تصريحات سابقة إنها ”علمت بحدوث تسريب غير مباشر لكمية محدودة من بيانات الشركة التي كانت بحوزة مقاول خارجي“.

ولم تفصح عملاق الطاقة السعودية عن هوية المقاول، وما إذا كانت البيانات تعرضت لقرصنة أو أنها تسربت بطريقة أخرى.

يذكر أن عملة بيتكوين قد تراجعت اليوم الاثنين إلى ما دون 40000 دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ أيار/ مايو.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 4.9% وتم تداولها عند 39790 دولارا صباحا في هونغ كونغ. كما تراجعت العملات المشفرة الأخرى بما في ذلك إيثر التي تحتل المرتبة الثانية.

وقال محللون إن ”عمليات جني الأرباح تكمن وراء هذه الانخفاضات“.