"إيرباص" تتحدى "بوينج" بطائرة شحن جديدة

استهدفت شركة إيرباص الأوروبية أحد المعاقل الأكثر ربحية لمنافستها بوينج، اليوم الخميس، بخطط لطرح نسخة شحن من طائرتها ”إيه 350″، مراهنة على أن الطفرة التي سببتها جائحة كورونا في التسوق عبر الإنترنت ستدوم أطول من الأزمة الصحية العالمية نفسها.

وعلى مدار سنوات، هيمنت بوينج على خطوط الشحن الجوي حتى بعدما انتزعت منها منافستها الأوروبية صدارة مُصنعي طائرات نقل الركاب في العالم.

وقالت إيرباص إن مجلس إدارتها وافق على دخول طائرة الشحن ”إيه 350“ الخدمة، في 2025، لكنها لم تعلن عن تعاقدات مع العملاء لبيع الطائرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري بعد أن كشف النقاب عن نتائج نصف العام التي جاءت أفضل من المتوقع:“نعتقد أن لدينا طائرة واعدة جدًا“.

وكانت ”رويترز“ أول من أعلن، في مارس/ آذار، عن هذه الخطط التي ترمي لتحدي هيمنة بوينج على سوق طائرات الشحن الجوي، وهي الهيمنة التي حافظت عليها لعقود من خلال طرزها 767 و777 و747.