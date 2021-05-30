سيارة S Plaid "الفضائية" من "تسلا" تتعرض لضربة قوية

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن سيارته الجديدة، من طراز S Plaid، التي وصفها بالفضائية، ستتأخر عن موعد تسليمها بسبب حاجتها لمزيد من التعديلات.

وقال إيلون ماسك، السبت، عبر ”تويتر“ إن عمليات تسليم Model S Plaid من شركة صناعة السيارات ستتأخر حتى 10 يونيو؛ لحاجتها لأسبوع إضافي للتعديلات.

وعبر ”ماسك“ عن إعجابه بالسيارة قائلا: ”تبدو هذه السيارة وكأنها مركبة فضائية، الكلمات لا يمكن أن تصف المشاعر“.

وكانت الشركة تسوق لسيارة Model S Plaid منذ عام 2019، وغرد ماسك في 20 مايو أن ”تيسلا“ ستقيم حدث تسليم في 3 يونيو في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وعرضت ”تيسلا“ سيارة Model S Plaid كجزء من عرضها المسمى Battery Day، في شهر سبتمبر الماضي.

وتمثل Model S Plaid الإصدار الجديد الأعلى أداء من سيارتها السيدان الرائدة Model S، التي يتم إنتاجها منذ عام 2012.

وسيكون للسيارة الكهربائية أكثر من 835 كيلومترا من المدى، وسرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، وتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وكشفت قائمة الأسعار عبر موقع الشركة الإلكتروني، أن سعر شراء Model S Plaid يبدأ من 120 ألف دولار. بينما يبدأ سعر Model S Plaid Plus من 150 ألف دولار.

وواجهت الشركة انتقادات عندما كشفت عن الجزء الداخلي من Model S Plaid، خلال شهر يناير من هذا العام، وتضمن التصميم شكلا جديدا لعجلة التوجيه، بدلا من العجلة المستديرة.