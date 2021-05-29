"ريفان" الأمريكية تبدأ تسليم شاحنتها الكهربائية وسيارة الدفع الرباعي في يوليو

أعلنت شركة ريفان الأمريكية لصناعة السيارات ومقرها ميشيغان، تسلم شاحنة ”R1T“ الكهربائية، وسيارة ”R1S“ الدفع الرباعي، في شهر يوليو المقبل.

وفتحت الشركة الأمريكية طلبات شراء شاحنة ”R1T“ الكهربائية، بالإضافة إلى سيارة ”R1S“ الدفع الرباعي، في نوفمبر من العام الماضي، وكان من المفترض تسليم الشاحنة وسيارة الدفع في يونيو المقبل.

إلا أن المتحدث الرسمي باسم ”ريفان“، أعلن في بيان على موقع الشركة أنه من المقرر الآن أن تبدأ عمليات التسليم في يوليو، وتكتمل في النصف الأول من عام 2022، ويعزى هذا التأخير إلى مجموعة من المشكلات الصغيرة، بما في ذلك التأخير في حاويات الشحن، ونقص الرقائق المستمر.

ورغم التأخير، يبدو أن ريفان ستظل أول من يطرح شاحنة كهربائية في السوق بين كل من صانعي السيارات الجدد، وشركات صناعة السيارات القديمة.

كما أعلنت ”ريفان“ أنها بدأت برنامج جولة تجريبية، في أغسطس، بعدد من الولايات الأمريكية، مما يمنح عملاء الطلب المسبق الفرصة ”للجلوس خلف عجلة القيادة لتجربة الأداء والتعامل مع المركبات الجديدة“.

مواصفات شاحنة ”R1T“ الكهربائية

تتوافر شاحنة ”R1T“ الكهربائية بأربع محركات متصلة ببعضها البعض، تنتج 754 حصانًا، كما تتمتع الشاحنة بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو في الساعة خلال 3.0 ثانية.

وتتميز شاحنة ريفان الكهربائية، بأن نطاق السير بها يبدأ من 250 ميلًا على شحنة واحدة بحد أدنى، ويصل إلى 400 ميل بحد أقصى، وبإمكان شاحنة ريفان أن تحمل أوزانًا تبدأ من 3500 ألف رطل.

مواصفات سيارة ”R1S “ الدفع الرباعي

كما أوضحت الشركة الأمريكية أن سيارة ”R1S“ الدفع الرباعي، تعتمد في تصنيع هيكلها على مواد عالية الجودة، مثل: الألومنيوم، والصلب، وألياف الكربون.

وتتوافر في السيارة الجديدة سباعية المقاعد مجموعة من البطاريات بسعة تمتد من 105 إلى 180 كيلووات/ ساعة، ليتراوح مدى السير بين 402 و640 كلم، وتتم عملية الشحن بقدرة حتى 160 كيلووات، وفي غضون نصف ساعة يمكن للسيارة شحن ما يلزمها لقطع 320 كلم.

كما تتوافر السيارة بأربع محركات تصل أقصى قوة لها إلى 710 أحصنة، وتكفي هذه القوة الهائلة للتسارع من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 3 ثوانٍ.

وتعتمد السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة، التي تؤهلها للحفاظ على حالة السير والمناورة أوتوماتيكيًا، مع مواءمة السرعة، والكبح الاضطراري، ومراقبة الزاوية الميتة، ومستشعرات رادار وأخرى بالموجات فوق الصوتية.

وكشفت شركة ”ريفان“ عن شاحنة ”R1T“ الكهربائية وسيارة ”R1S “ الدفع الرباعي، خلال معرض السيارات في لوس أنجلوس العام 2018، وجذبت كلا المركبيتن انتباه وأموال عمالة المستثمرين بما في ذلك أمازون، وفورد.