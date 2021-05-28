إزالة شاومي من قائمة العقوبات الأمريكية رسميًا

أصدرت شركة شاومي الصينية بيانًا رسميًا، أعلنت فيه أنه في 25 مايو، أصدرت محكمة مقاطعة كولومبيا، حكمًا نهائيًا ألغت بمقتضاه قرار وزارة الدفاع الأمريكية بإدراج الشركة في قائمة العقوبات، وبالتالي انعدمت القيود المفروضة على معاملاتها المالية.

في غضون ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لشاومي، لي جون، عن فرحته بالحكم على موقع الشركة الرسمي في ويبو، وكتب ”فزنا“.

وكان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا في نوفمبر، دخل حيز التنفيذ في يناير، ضد الاستثمارات لعدد من الشركات الصينية، بما في ذلك شاومي وهواوي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أفادت أن الولايات المتحدة أزالت شاومي من إحدى ”قوائمها السوداء“ التجارية بعد أن أمرت محكمة أمريكية بالكف عن تصنيفها على أنها ”شركة تابعة للقوات المسلحة الصينية“.

وفي مذكرة موجزة، أوضحت وزارة الخزانة أن شاومي تم تصنيفها بهذه الطريقة من قبل البنتاغون في 14 يناير، في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى إدراجها في القائمة السوداء التجارية.

وبعد قرار محكمة فيدرالية في مقاطعة كولومبيا في 25 مايو، والذي رأى أن قرار ترامب ”تعسفيًا“، سيتم إزالة الشركة الصينية من القائمة، والتي تحظر على الأمريكيين إجراء معاملات مع الشركات المدرجة فيها.

وكانت شاومي قد رفعت في فبراير دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، لإدراجها في تلك القائمة السوداء، وفي مارس، منحتها المحكمة الأمريكية إعفاءً أوليًا بانتظار حكمها النهائي.

وتعد شاومي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الهواتف المحمولة، كما أن منافستها القوية في السوق الصينية، هواوي، ما زالت تكافح مسألة إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية.