شركة روسية تطلق نموذجًا أوليًا لسيارة كهربائية ذاتية القيادة (صورة)‎

كشفت الشركة الروسية سيبر أوتو تك (SberAutoTech)، التي تعد جزءًا من نظام SberBank البيئي، اليوم، عن نموذج أولي لمركبة كهربائية ذاتية القيادة من تصميمها الخاص بالكامل.

يقول بيان للشركة المصنعة نشرته وكالة ”prnewswire“ : ”قدمت سيبر اوتو تك نموذجًا أوليًا لمركبة كهربائية مستقلة تمامًا مصممة كلية في داخل روسيا“.

وذكر البيان أن ”فليب“، وهو اسم السيارة، ستكون قادرة على استخدام الغاز والهيدروجين كمصدرين للطاقة، ما يزيل فعليًا القيود الحالية على استخدام السيارات الكهربائية مثل؛ مقدار الشحن الطويل للبطاريات وتكلفتها المرتفعة، التي تمليها السعة المطلوبة واحتياطي الطاقة للسيارات الكهربائية.

ويبلغ طول السيارة 3620 مم وعرضها 1950 مم، ونظرا لعدم وجود أنظمة تحكم بالداخل، ستتيح المساحة الداخلية استيعاب 6 ركاب بسهولة، مع خُطط لاستخدامها كسيارة أجرة بدون سائق، وكذلك لنقل البضائع.

تجدر الإشارة إلى أن فليب (FLIP) ستكون قادرة على التعرف على المستخدمين من خلال الوجوه، وستُجهز بنظام تحديد المدى بالليزر مع أجهزة رادار وكاميرات للتعرف على المشاة وتكتشف العقبات والأشياء المحيطة، وستكون قادرة على تبادل المعلومات مع السيارات الكهربائية الأخرى.

ومن المتوقع تقديم النموذج الأولي في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وحاليًا، تجري الشركة اختبارات تطوير للنموذج الأولي للتأكد من جاهزيتها وامتثالها للتشريعات الحالية الخاصة بمركبات من هذا النوع.