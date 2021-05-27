"أبل" تدخل على خط العملات المشفرة.. وتبحث عن مدير لتطوير المدفوعات البديلة

تسعى شركة ”أبل“، إلى توظيف مدير جديد لتطوير الأعمال متخصص في المدفوعات البديلة؛ ما يشير ضمنيا إلى أن الشركة تتجه نحو سوق العملات المشفرة.

وأفادت شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية، أن الشركة أعلنت عن المنصب الجديد (مدير تطوير الأعمال – المدفوعات البديلة) أخيرا الثلاثاء على موقع ”أبل“ الوظيفي.

وسيكون الموظف الجديد مسؤولا عن قيادة شراكات الدفع البديلة وتحديد سبل جديدة للتسويق، والتفاوض بشأن الصفقات وتوقيعها، وإطلاق برامج وميزات جديدة لفريق ”محفظة أبل“، والمدفوعات، والتجارة.

وقالت قائمة الوظائف التابعة لـ“أبل“، إن المهام المنوط بها شاغل المنصب تتمثل في ”قيادة برنامج الشراكة مع اللاعبين الرئيسين في النظام البيئي للمدفوعات البديلة، والذي يغطي العملية الكاملة لتحديد الشركاء، وتطوير حالة العمل والتواصل الاجتماعي، ومفاوضات الشراكة، وتوقيع العقود وتنفيذها، والانتقال إلى إطلاق السوق واستمرار نمو قيمة الشراكة.“

وتبحث أبل عن محترف يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات، بما في ذلك خمس سنوات من الخبرة مع مزودي الدفع البديل مثل ”ديجيتال واليتس“ و“بي ان بي إل“ و“فاست بايمنت“ والعملات الرقمية وغيرها.

ولا تزال عملاقة التكنولوجيا الأمريكية إلى حد كبير على هامش صناعة العملات المشفرة ولم تعلن بعد عن خطط محددة للتوسع في هذا السوق.

ومن المثير للاهتمام أن تطبيق تبادل العملة المشفرة ”كوينبيز“ قد تجاوز أخيرا تطبيق ”تيك توك“ باعتباره التطبيق الأكثر تنزيلا في متجر تطبيقات أبل.

جدير بالذكر أن اهتمام ”أبل“ بالعملات المشفرة ليس واضحا بصورة كبيرة، لكن وبعد أن استثمرت ”تسلا،“ عملاقة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في ”بيتكوين“، اقترح بعض المحللين أن تبدأ ”أبل“ في إظهار قدرتها على شراء وبيع العملات المشفرة.

لكن المسؤولين التنفيذيين في ”أبل“ أكدوا أن الشركة لا تركز على العملات المشفرة، ففي العام 2019 ، قال مسؤول تنفيذي في ”أبل باي“ إن الشركة رأت ”إمكانات طويلة الأجل“ في تكنولوجيا العملات المشفرة ولكنها لا تركز عليها.

وفي وقت لاحق من العام ذاته، رفض تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ ”أبل“ فكرة إطلاق الشركة لعملتها المشفرة، على غرار مشروع العملة الرقمية ”ديم“ Diem المدعوم من شركة فيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن ”أبل“ هي أكبر شركة متداولة في الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ 2.1 تريليون دولار.