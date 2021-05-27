"جون أفريك": تصاعد الصراع السياسي فاقم "هروب" الشركات الأجنبية من تونس

على وقع تصاعد الصراع السياسي وضعف الاستقرار السياسي والاجتماعي وصعوبة الوضع المالي في تونس، تفاقمت ظاهرة مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد بشكل غير مسبوق الأمر الذي ساهم بازدياد حدة أزمة البطالة وارتفاع نسبها.

وبحسب تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، فإن الشكوك السياسية والاقتصادية باتت تلقي بظلالها بشكل متزايد على وضع الشركات الأجنبية، التي تغير وجهتها في كل مرة ”هربا“ من صعوبة الوضع وكثرة الاحتجاجات وضعف الإنتاجية.

ويواجه نحو 300 موظف بإحدى الشركات التابعة لمقاولات الطيران الفرنسية ”لاتيكوار“ شبح البطالة، بعد إعلان الشركة الأم إنهاء عمل فرعها في تونس، حيث احتج العمال لمدة ثلاثة أشهر تنديدا بتسريحهم الذي اعتبروه مجحفا.

وبالنسبة لمقر الشركة الرئيسي في تولوز، فقد أجبره الوباء على إلغاء 324 وظيفة من أصل 779 وإغلاق أحد موقعي الإنتاج.

وأدت أزمة ”كورونا“ في تونس إلى انخفاض في عبء العمل بحوالي 45٪ بسبب انخفاض طلبيات شركة ”إيرباص“ (بنسبة 40٪ لقطع غيار طائرات A320، وأكثر من 50٪ لتلك الخاصة بطائرات A350 و A330 وطيران داسو ( 65٪)، العميلين الرئيسيين للشركة.

وتقول إدارة الشركة إن ”البيئة الاقتصادية في تونس جذابة حتى لو تآكلت خلال السنوات العشر الماضية، لكن بالنسبة لنا يظل الافتقار إلى الرؤية على المدى المتوسط والطويل على الصعيد التنظيمي هو العقبة الأكثر تقييدا، ففي منطق الاستثمار يمثل الافتقار إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي عاملا عقابيا حتميا“، وفق ما نقلته ”جون أفريك“.

ويعتبر التقرير أن ”قضية شركة ”لاتيكوير“ هي أحد أعراض انعدام الثقة المتزايد من جانب المستثمرين الأجانب في تونس، ومع ذلك فإن صناعة الطيران هي أحد القطاعات التي أبرزتها السلطات للإشادة بخبرة العمال التونسيين وبيئة الأعمال المواتية“.

ويقول التقرير إن ”الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 31٪ في الربع الأول من العام الجاري وفقا لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي، بينما كان الانخفاض في عام 2020 في حدود 29٪“.

وينقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الهاشمي علية حديثه عن اختفاء 63 شركة برأسمال فرنسي وإيطالي بين الربعين الأولين من عام 2020 وعام 2021.

وبالنسبة للهاشمي علية، فإن ”الخروج البطيء“ من بلد الشركات الأجنبية هو عملية طويلة، والوباء هو المحفز الوحيد لها خلال العقد الماضي.

وكشف التقرير اختفاء 476 شركة مصدرة بالكامل تعود ملكية الغالبية العظمى منها إلى مستثمرين أجانب، فيما تتطلع السلطات التونسية إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بهدف تحفيز رواد الأعمال.

وينبه التقرير إلى أن المستثمرين يخشون من ”الدوامة الجهنمية“، التي قال إنها أثرت بالفعل على بلدان أكثر قوة من تونس، مثل اليونان أو إسبانيا في عام 2008، حيث قد تؤدي الظروف الاقتصادية المقلقة وتفاقم المخاطر إلى التخلف عن سداد الديون، إضافة إلى إضعاف السوق المصرفية بالفعل، حيث يبدو الوضع محفوفا بالمخاطر للغاية في تونس، ويتم اللجوء إلى المال العام لإنقاذ البنوك على حساب الاستثمارات، ولكن إلى أي مدى يمكنك الوثوق في بلد يخاطر بالتوقف عن سداد قروضه؟“.

ويحذر فرانسيس جايلز، الباحث الأول في مركز برشلونة للشؤون الدولية، في تصريح للمجلة الفرنسية، من أن العملية آخذة في النفاد، مضيفا ”لقد قدم المانحون الدوليون المساعدة المالية لسنوات لتونس باسم توطيد ديمقراطيتها، مع العلم أن البلاد ماضية في ذلك، ولكنها تواجه صعوبة متزايدة في السداد، دون القيام بالإصلاحات الهيكلية التي لا تزال معلقة، وهذا ما يخلق حالة من التردد لدى المستثمرين الذين يغادرون أو يقلصون من حجم نشاطهم“.