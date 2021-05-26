بـ8.45 مليار دولار.. "أمازون" تستحوذ على استوديوهات "MGM"

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون عن أكبر عملية استحواذ، اليوم، رسمياً، حيث استطاعت الاستحواذ على شركة إنتاج الأفلام والتوزيع ”مترو غولدين ماير“ (MGM) في صفقة بقيمة 8.45 مليار دولار، بحسب موقع ”إنغاديجيت“.

تأتي هذه الصفقة بعد أسابيع من المحادثات، في محاولة من عملاق التجارة الإلكترونية للاستحواذ عليها، لتعزيز كتالوج البث الخاص بها.

وعرفت شركة ”MGM“ في هوليوود كواحدة من أكبر الشركات في عالم الترفيه وإنتاج الأفلام في العالم، واليوم تنتقل الشركة لأمازون لتستحوذ من خلال الصفقة على محتوى يتضمن 4000 فيلم و 17000 برنامج تلفزيوني، للمساعدة في تعزيز استوديوهات أمازون وقسم الأفلام والتلفزيون.

وأشارت التقارير إلى أن عملية الاستحواذ ستعمل على دعم أمازون لجذب قطاع أكبر من المشتركين لخدمة برايم، حيث تتنافس خدمة أمازون برايم مع خدمات الترفية نتفليكس وديزني بلاس.

وحازت شركة ”MGM“ على شعبية كبيرة بفضل إنتاجها لمجموعة من أشهر الأفلام في هوليوود، التي تتضمن سلسلة أفلام جيمس بوند وروكي، إلى جانب مكتبة تتضمن مجموعة كبيرة من الأفلام الكلاسيكية.

وتتضمن إنتاجات الشركة أيضا بعض العروض التلفزيونية الشهيرة مثل Vikings، وبعض البرامج الشهيرة مثل The Voice، لذا ستتيح عملية الاستحواذ وصول المشتركين إلى مكتبة مميزة من أعمال ”MGM“.

يذكر أن هذه الصفقة هي ثاني أكبر صفقة في تاريخ أمازون بعد استحواذها على سلسلة متاجر Whole Foods مقابل 13.7 مليار دولار، في محاولة من عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي التوسع نحو سوق المواد الغذائية.