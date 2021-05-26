محققون فرنسيون يستمعون إلى كارلوس غصن كشاهد في قضية متعلقة بشركة رينو

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استمع محققون فرنسيون اليوم الأربعاء، إلى قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن كشاهد في قضية تُعرف باسم ”ديزل غايت“، وفق ما أفاد مصدران لبناني وفرنسي، على أن يُستجوب الأسبوع المقبل كمدعى عليه في قضايا مالية يُنظر بها في فرنسا.

وأوضح المصدر القضائي اللبناني لوكالة فرانس برس أن ”ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق بدؤوا عند الساعة الحادية عشر صباحا الاستماع إلى إفادة غصن“ في قصر العدل، بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان ووكيلي غصن القانونيين.

وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف لفرانس برس أن القضاء الفرنسي يستمع إلى غصن ”كشاهد“ في القضية المعروفة باسم ”ديزل غايت“ حول استخدام محركات ديزل مغشوشة.

وقد فُتح تحقيق بشأنها في فرنسا منذ عام 2015 وتمّ التوصل إلى اتفاق بالتراضي العام الماضي بين مجموعة صناعة السيارات الألمانية ”فولكسفاغن“ واتحاد المنظمات الاستهلاكية الألمانية، وتتعلق القضية بشركات فولسفاغن وفيات كرايزلر وبيجو.

ومن المقرر أن يستجوب الوفد القضائي الفرنسي يوم الإثنين المقبل غصن، المدير السابق لتحالف رينو-نيسان، كمدعى عليه في قضايا مالية.

يقيم غصن في لبنان منذ نهاية كانون الأول ديسمبر 2019 بعد فراره من اليابان هربًا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية.

وبالإضافة إلى الملاحقات القضائية في اليابان، فإن غصن مستهدف بقضايا عدة في فرنسا.

وفي نانتير، يشتبه القضاء في أن غصن استفاد شخصياً من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

وفي 20 أيار مايو الحالي، حكم القضاء الهولندي على غصن، المتهم بالاحتيال، بإعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان أبريل وتشرين الثاني نوفمبر 2018 من تحالف نيسان-ميتسوبيشي أي حوالى خمسة ملايين يورو.

وكان غصن، الذي ينوي استئناف القرار، قد ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.