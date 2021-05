أمازون تدشن 3 مراكز بيانات للخدمات السحابية في الإمارات في 2022

قالت شركة ”أمازون“، اليوم الأربعاء، إن وحدة الخدمات السحابية التابعة لها ستدشن 3 مراكز بيانات في الإمارات في النصف الأول من 2022، لتكون ثاني مناطقها للبنية التحتية في الشرق الأوسط.

وكانت خدمات ”أمازون ويب“ قد افتتحت بالبحرين المجاورة في 2019 أول مراكز البيانات التابعة لها في الشرق الأوسط.

وذكر ”مكتب أبوظبي للاستثمار“ أن الصفقة تأتي في إطار جهوده لجذب استثمارات تبني قدرات تكنولوجية وتعزز الابتكار.

The smartest city in the Middle East just got smarter! Amazon Web Services', in collaboration with ADIO, will launch a new cloud infrastructure region in the UAE in 2022. pic.twitter.com/JQzWsbcny3

— Abu Dhabi Investment Office (@InvestAbuDhabi) May 26, 2021