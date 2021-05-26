اقتصاد

أمازون تدشن 3 مراكز بيانات للخدمات السحابية في الإمارات في 2022
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 7:18 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 8:05 GMT

أمازون تدشن 3 مراكز بيانات للخدمات السحابية في الإمارات في 2022

قالت شركة "أمازون"، اليوم الأربعاء، إن وحدة الخدمات السحابية التابعة لها ستدشن 3 مراكز بيانات في الإمارات في النصف الأول من 2022، لتكون ثاني مناطقها للبنية

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المصدر: رويترز

قالت شركة ”أمازون“، اليوم الأربعاء، إن وحدة الخدمات السحابية التابعة لها ستدشن 3 مراكز بيانات في الإمارات في النصف الأول من 2022، لتكون ثاني مناطقها للبنية التحتية في الشرق الأوسط.

وكانت خدمات ”أمازون ويب“ قد افتتحت بالبحرين المجاورة في 2019 أول مراكز البيانات التابعة لها في الشرق الأوسط.

وذكر ”مكتب أبوظبي للاستثمار“ أن الصفقة تأتي في إطار جهوده لجذب استثمارات تبني قدرات تكنولوجية وتعزز الابتكار.

وقال بيتر ديسانتيس، كبير نواب رئيس خدمات أمازون ويب لشؤون البنية التحتية العالمية: ”نحن متحمسون للبناء على الزخم الكبير لتبني الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط من خلال توفير المزيد من الخيارات للعملاء في الإمارات لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات محليا“.

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