بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ترسي عقدا بـ744 مليون دولار لتطوير حقول "بالبازم" البحرية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم (744 مليون دولار)، لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز ”بالبازم“ البحرية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وتقع منطقة ”بالبازم“ على بعد 120 كيلومترا شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من ثلاثة من الحقول التي يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وهي ”بالبازم“ و“أم الصلصال“ و“أم الضلوع“.

وقامت شركة ”الياسات للعمليات البترولية المحدودة“ ”الياسات“ التابعة لأدنوك والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية ”سي إن بي سي“، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة ”الإنشاءات البترولية الوطنية“ /NPCC/.

ووفق المصدر ذاته، تمتلك أدنوك حصة 60%، و“سي إن بي سي“ 40% في ”الياسات“ ما يعزز العلاقات الثنائية القوية والشراكة في مجال الطاقة التي تربط بين دولة الإمارات والصين.

ويغطي نطاق ترسية العقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتشغيل للمرافق البحرية المطلوبة لتمكين تحقيق سعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف بكثافة حوالي 35 درجة وفقاً لتصنيف معهد البترول الأمريكي، و27 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب من منطقة ”بالبازم“. ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في عام 2023.

وفي إطار العملية التمهيدية لترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، قامت شركة ”الياسات“ بإجراء مسابقة حول التصاميم الهندسية الأولية بين مقدمي العطاءات لتعزيز المشروع.

وساهمت هذه المبادرة في تقليص الجدول الزمني للمناقصة بما يصل إلى 12 شهراً، من خلال إلغاء الحاجة لعملية تقديم العطاءات الفنية لمرحلة الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، وساهمت في توفير نفقات رأسمالية بنحو 697.3 مليون درهم ”190 مليون دولار“.

ويشمل نطاق المشروع تنفيذ ثلاثة أبراج رؤوس آبار بحرية، بمعدل واحد في كل حقل من الحقول الثلاثة في منطقة ”بالبازم“، لربط خطوط الأنابيب والكابلات البحرية بجزيرة زركوه، الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتراً من حقل ”بالبازم“، كما يغطي المشروع تطوير مرافق جديدة لحقن المياه، ومعالجة المياه المنتجة، وضغط الغاز، والمرافق المرتبطة بها، فضلاً عن أعمال التطوير للربط مع المرافق القائمة في جزيرة زركوه.

ويغطي امتياز ”الياسات“ منطقتين، إحداهما بحرية والأخرى مختلطة برية/بحرية. وتشمل المنطقة البحرية حقول النفط في ”بوحصير“ و“بالبازم“ و“أم الصلصال“ و“أم الضلوع“ و“أرزانة“، بينما تقع المنطقة البرية/البحرية جنوب غربي مدينة أبوظبي.

وتركز الشركة على استكشاف وتطوير كلتا منطقتي الامتياز باستخدام نموذج تشغيل بسيط. ويعد ”بوحصير“ أول حقل من حقول ”الياسات“ يدخل الخدمة عقب بدء الإنتاج في عام 2018.