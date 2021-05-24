عقب حملة مكافحة.. شركات تعدين العملات المشفرة تضطر لتجميد نشاطها في الصين

علق مشغلو تعدين العملات المشفرة عملياتهم في الصين بعد أن كثفت بكين جهودها للقضاء على تعدين وتداول بيتكوين، ما أدى إلى تراجع العملة الرقمية.

وأعلنت شركات تعدين العملات مثل هوبي مول Huobi Mall وبيتكوين توب BTC.TOP، عن توقف عملياتها في الصين، خوفًا من الإجراءات التنظيمية الجديدة، كما يبحثون نقل أعمالهم خارج البلاد، مع توقع بصعود مجمعات التعدين في أميركا وأوروبا.

وقالت ”هاش كاو“، شركة التعدين المشفرة، إنها ستتوقف عن شراء منصات جديدة لتعدين بيتكوين.

وأعلنت لجنة تابعة لمجلس الدولة الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، حملة المكافحة الجمعة الماضي في إطار الجهود المبذولة لدرء المخاطر المالية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة في البلد الآسيوي تعدين العملات المشفرة، وهو نشاط كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يمثل ما يصل إلى 70% من المعروض العالمي من العملات المشفرة.

ويستخدم القائمون على تعدين العملات المشفرة أجهزة كمبيوتر أو منصات قوية ومصممة خصيصا للتحقق من معاملات العملات الافتراضية في عملية تنتج عملات مشفرة تم سكها حديثًا مثل البيتكوين.

وأفادت تقارير أن تعدين العملات المشفرة يستهلك الكثير من الطاقة، وهو ما يتعارض مع أهداف الصين الخاصة بانبعاثات الكربون.

وأضافت التقارير أن هذه الحملة هي أيضا جزء من حملة الصين المكثفة للحد من تداول العملات الرقمية المضاربة.

وتعرضت عملة بيتكوين لانتكاسة بعد الإجراء الذي اتخذته الصين مؤخرًا، حيث تشهد العملة الآن انخفاضا بنسبة 50% تقريبا، وفقدت ما يصل إلى 17% يوم الأحد، قبل تقليص بعض الخسائر، وكان آخر تداول ثابت لها في آسيا.

وبالمثل، انخفضت عملة إيثريوم المشفرة إلى أدنى مستوى في شهرين، أمس الأحد، بنسبة 60% من ذروة قياسية سجلها قبل 12 يوما فقط.