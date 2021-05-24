رئيس طيران الإمارات: أداء الشركة أفضل من التوقعات

قال رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، الاثنين، إن أداء الشركة التي مقرها دبي أفضل مما كانت تتوقع في البداية.

وأضاف كلارك في مقابلة مسجلة مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند، ”نحن أكثر كثيرا وأفضل كثيرا مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت“.

وتابع ”لا أقول إن ذلك جيد. إنه فقط أفضل مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه، عندما وضعنا تصوراتنا له في ربيع العام الماضي“، مؤكدا أن ”طائرات إيرباص (إيه380) ستظل من أساسيات الأسطول لما بين 10 و15 سنة مقبلة“.‎

وأكد كلارك أن ”الشركة وفلاي دبي ستظلان علامتين منفصلتين‎، وأنه من المقرر أن تعمل الشركة مع فلاي دبي سويا عن قرب أكثر في ما هو آت“.