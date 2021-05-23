تقارير: "تيم كوك" خضع لجلسة استجواب قاسية في نزاع "أبل" و "أبيك غيمز"‎

استمعت محكمة أوكلاند بكاليفورنيا لشهادة الرئيس التنفيذي لشركة أبل ”تيم كوك“، كشاهد في محاكمة مكافحة الاحتكار الجارية بين شركته وأبيك غيمز (المصنعة للعبة فورتنايت).

وبحسب تقارير، خضع كوك لجلسة استجواب قاسية، على يد القاضية آيفون روجرز، حيث شهدت المحاكمة تطورا مفاجئا خلال شهادة كوك، لأن القاضية هي التي سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن القضية، لذلك ضغطت القاضية على كوك بشأن العلاقة مع المطورين.

سألت روجرز عن العدد الكبير من المطورين غير الراضين عن سياسات متجر ”آب ستور“، فأجاب كوك بأنه كان هناك ”احتكاك“ بسبب العدد الكبير من الطلبات المرفوضة، لكن هذا الاحتكاك ”مفيد للمستخدمين لأنه يتيح لهم معرفة أنه آمن وموثوق“.

واستفسرت القاضية عن نموذج العمل الذي يمتلكه متجر التطبيقات، وأشارت إلى أن معظم الدخل يأتي من الألعاب. موجهة سؤالها لكوك عن سبب عدم تمكن المطورين من استخدام طرق دفع أخرى للبيع داخل التطبيق، أو على الأقل إبلاغ المستخدم بأنه يمكنه اختيار الشراء بمكان آخر.

وأجاب الرئيس التنفيذي لشركة أبل بأنه إذا سُمح للمستخدمين بالتعامل بهذه الطريقة ”فإننا سنتخلى عن عوائد ملكيتنا الفكرية بالكامل“.

وضغطت روجرز بقوة وقالت: ”يبدو أن صناعة الألعاب تحقق قدرا غير متناسب من المال مقارنة بما تحرزه حقوق الملكية، بمعنى أنه يبدو الأمر كما لو أنهم يدعمون شخصا آخر“.

وكان متجرا أبل وغوغل قد طلبا من المطورين دفع (30%) على جميع عمليات الشراء التي تتم داخل تطبيقيهما، ومنع استخدام طرق دفع بديلة.

وتمردت ”أبيك“ على هذا النظام، وقدمت خدمة دفع خاصة، كبديل عن أبل وغوغل، وردا على ذلك، حظرت كل من أبل وغوغل لعبة فورتنايت من متجريهما، تحت لافتة انتهاكها للشروط.

لذلك رفعت أبيك دعوى قضائية ضدهما، وتمثلت أطروحتها في أن أبل، من خلال متجر تطبيقاتها، تدير احتكارا وتستخدمه لفائدة منتجاتها.

المفاجأة المتوقعة أنه في حال استطاعت أبيك إثبات احتكار أبل، فقد يتسبب الحكم في تغييرات واسعة وضخمة في السوق، على سبيل المثال، إجبار أبل على القبول بأشكال الدفع الأخرى، ليس فقط داخل آب ستور، لكن في متاجر التطبيقات الأخرى.