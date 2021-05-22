اقتصاد

في صفقة قيمتها 500 مليون دولار.. "سناب" تستحوذ على شركة الواقع المعزز "ويف اوبتكس"
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 14:33 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 15:25 GMT

في صفقة قيمتها 500 مليون دولار.. "سناب" تستحوذ على شركة الواقع المعزز "ويف اوبتكس"

أعلنت شركة "سناب إنك" الأمريكية، استحواذها على شركة تكنولوجيا الواقع المعزز "ويف اوبتكس" (WaveOptics) البريطانية، مقابل أكثر من 500 مليون دولار، في خطوة أولى

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المصدر: أدهم الهلالي - إرم نيوز

أعلنت شركة ”سناب إنك“ الأمريكية، استحواذها على شركة تكنولوجيا الواقع المعزز ”ويف اوبتكس“ (WaveOptics) البريطانية، مقابل أكثر من 500 مليون دولار، في خطوة أولى على طريق سباق نظارات الواقع المعزز بين شركات التقنية.
وبحسب شبكة CNBC، ستمنح عملية استحواذ سناب على ”ويف اوبتكس“، (الشركة الناشئة المنتجة للعدسات وأجزاء أخرى تُستخدم في نظارات الواقع المعزز)، المكونات الأساسية لإنشاء عدسات يمكن للأشخاص ارتداؤها وعرض صور تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في العالم الحقيقي.

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وأكدت ”سناب“ للشبكة الإخبارية، أن الصفقة تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار موزعة نقدًا وأسهمًا، حوالي النصف مدفوع مقدمًا في الأسهم، كما ستدفع ”سناب“ المبلغ المتبقي نقدًا أو من خلال الأسهم في غضون عامين.
وكانت ”سناب“ قد كشفت يوم الخميس عن أول نظارات لها تعمل بتقنية الواقع المعزز لها، لكنها أوضحت أنها ستكون متاحة في الوقت الحالي للمطورين فقط.
وفقًا للتقارير، تتضمن النظارة بطارية توفر 30 دقيقة من الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك تزن نظارة Snap AR حوالي 134 جرامًا، وهو أكثر بكثير من النظارات العادية.
تجدر الإشارة إلى أن شركات أخرى مثل ”آبل“ و“فيسبوك“، تعمل على منتجات مماثلة، لكنها ستحتاج إلى إنشاء تطبيقات جذابة للنظارات، كما تشرع ”سناب“ لامتلاك الكثير من تطبيقات الواقع المعزز الرائعة، حيث تعد تقنية الواقع المعزز بالفعل جزءًا من تطبيقها الشهير ”سناب شات“.

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