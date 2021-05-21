غوغل تفتتح أول متجر لمنتجاتها في نيويورك

تستعد شركة ”غوغل“ لافتتاح أول متجر تجزئة فعلي لها في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك لمنافسة شركة ”أبل“ في بيع المنتجات التكنولوجية، حيث أعلنت الشركة عن افتتاح المتجر الجديد في بيان رسمي.

ويوجد مكتب إقليمي لشركة ”غوغل“ يضم 11 ألف موظف في مدينة نيويورك، وسيتم افتتاح متجر لبيع التجزئة هذا الصيف في حي تشيلسي الموجود بالمدينة.

وقال جيسون روزنتال، نائب رئيس شركة غوغل إن المتجر الجديد سيتيح للعملاء تصفح منتجات الشركة وشراءها، مثل: هواتف بيكسل، وأجهزة Fitbit القابلة للارتداء، ومنتجات Nest للأجهزة المنزلية الذكية، مثل: أنظمة الأمان، والشاشات، ومكبرات الصوت الذكية، والكاميرات، والأجراس الذكية، وأيضًا أجهزة Pixel Books.

وأضاف روزنتال، أن العملاء يمكنهم التسوق عبر موقع googlestore.com، وحجز منتجاتهم مع إمكانية الاستلام من خلال الحضور للمتجر، ليتمكنوا من تجربة المنتجات في الواقع الفعلي.

وأشار روزنتال عبر مدونة، إلى أن متجر بيع التجزئة الجديد في مدينة نيويورك خطوة مهمة للشركة لتقديم الأجهزة التي يحتاجها الأشخاص وتقديم تجربة مميزة لهم.