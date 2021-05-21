أول صور حية لسيارة "تايجو" الكروس أوفر (CUV) من فولكس فاغن

نشر موقع motor1 للسيارات أول صور حقيقية لسيارة الكروس أوفر المدمجة الجديدة ”تايجو“ من فولكس فاغن، والتي شوهدت على إحدى الطرق العامة في ألمانيا.

وتم الإعلان عن ظهور سيارة تايجو الجديدة للسوق الأوروبية في مارس، ومن المتوقع إطلاقها هذا الصيف، حيث تعتمد فولكس فاغن على طراز نيفوس Nivus الخاص بأمريكا الجنوبية.

ويبلغ طول سيارة فولكس فاغن تايجو الكروس أوفر، 4.62 م، وستتنافس في أوروبا مع سيارة تويوتا CH-R، ومن المتوقع أن تتلقى السيارة نظام وسائط متعددة ترفيهيا مقاس 10 بوصات، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية بشاشة مقاس 10.25 بوصة.

وتعمل السيارة الجديدة بمحرك TSI ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 114 حصانا، و126 حصانا، بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ودفع أمامي.

ويبدو أن تايجو ستأتي بنفس الواجهة الأمامية لسيارة نيفوس، وبالانتقال إلى الجزء الخلفي منها، يلاحظ من خلال الصور الحية المنشورة أن هناك تصميمًا مختلفًا للمصابيح الخلفية يحيط بشارة VW.

ومن المقرر طرح تايجو للبيع قبل نهاية العام، ومن المحتمل أن تصل إلى صالات العرض في الربع الرابع.

ولم تصدر الشركة أي معلومات عن السعر، ورغم ذلك تشير التوقعات إلى بدء الإنتاج المتسلسل للسيارة في بامبلونا في إسبانيا.