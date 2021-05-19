الإمارات تسمح بتملك الأجانب شركات بالكامل اعتبارا من يونيو

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن قانون الشركات التجارية، الذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو حزيران المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، عن عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد قوله ”يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية“.

وأضاف الوزير ”ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني“.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخرا تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية.

وبحسب الوكالة؛ يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية بها، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.