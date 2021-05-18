"لامبورغيني" تتجه نحو "كهربة" سياراتها‎

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية ”لامبورغيني“، الثلاثاء، عن ”خريطة طريق نحو كهربة“ طرازاتها، وهي خطة طموحة تتضمن استثمار أكثر من 1.5 مليار يورو على مدى أربع سنوات.

وتطلق ”لامبورغيني“ في 2023 أول نموذج هجين لها، وبحلول نهاية العام 2024، ستكون كل السيارات كهربائية بالكامل، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان صدر عنها، مضيفة أن ”أول سيارة لامبورغيني كهربائية بالكامل من المتوقع أن تنطلق في النصف الثاني من العقد“.

وقال رئيس الشركة التنفيذي ستيفان وينكلمان، إن ”خطة لامبورغيني لتحويل سياراتها إلى كهربائية هي تغيير أصبح ضروريا في السياق الذي تطور بشكل جذري الذي نريد أن نساهم فيه من خلال الاستمرار في تقليل التأثير على البيئة عبر مشاريع ملموسة“، مبينا أن ”خطة التحول هذه الممولة بأكبر استثمار في تاريخ لامبورغيني ستقودنا إلى مستقبل أكثر استدامة“.

وتلتزم الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المئة، اعتبارا من بداية العام 2025، في موقع إنتاجها في سانتاغاتا بولونييزي في شمال إيطاليا، وضمان ”استدامة توريد سلاسل الإنتاج“.

وتمكنت ”لامبورغيني“ من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إذ سجّلت في العام 2020 ”ثاني أفضل عام في التاريخ“ من حيث المبيعات إلى جانب تحقيق ربحية ”قياسية“.

وباعت الشركة الإيطالية التابعة لمجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة، 7430 سيارة حول العالم، وهي ثاني أفضل نتيجة للعلامة التجارية بعد الرقم القياسي البالغ 8205 سيارات الذي سجلته في 2019.