حاكم دبي يلغي اللجنة القضائية الخاصة بقضية "أملاك" و"تمويل"

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما بإلغاء اللجنة القضائيّة الخاصة المعنية بالفصل في المنازعات المتعلقة بشركة ”أملاك“ للتمويل وشركة ”تمويل“، والمشكّلة بموجب المرسوم رقم 61 لسنة 2009.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات نصّ المرسوم رقم 15 لسنة 2021 على أن تُحال الدّعاوى والطلبات المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أمام اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشار إليها، والتي لم يصدُر بها حُكم قطعي، إلى المحكمة الابتدائية المُختصّة في محاكم دبي، لتتولى النّظر والفصل فيها وفقا للأصول المُقرّرة قانونا ودون استيفاء أي رسوم جديدة.

ويُلغى بموجب المرسوم الجديد المرسوم رقم 61 لسنة 2009، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم 15 لسنة 2021، الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن حاكم دبي أصدر المرسوم رقم 61 لسنة 2009 بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة لتتولى النظر والفصل في جميع المنازعات والقضايا المرفوعة على شركتي أملاك للتمويل و“تمويل“، والمرسوم رقم 27 لسنة 2011 والذي تم بموجبه اقتصار اختصاص اللجنة القضائية الخاصة على المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل ”ش.م.ع“ والذي تقرر بموجبه نقل اختصاص الفصل في المنازعات الخاصة بشركة تمويل ”ش.م.ع“ إلى محاكم دبي.