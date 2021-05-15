الاتحاد للطيران وفلاي دبي تلغيان رحلاتهما إلى تل أبيب

وفي الشهور القليلة الماضية، سيرت شركات الطيران العاملة في الإمارات، رحلات منتظمة إلى إسرائيل؛ بعد إقامة علاقات دبلوماسية معها العام الماضي.

وقالت شركة الاتحاد للطيران التي تعمل من أبوظبي على موقعها الإلكتروني، إنها علقت جميع رحلات الركاب والبضائع، اعتبارا من يوم الأحد؛ بسبب الوضع في إسرائيل.

وقالت: ”تتابع الاتحاد الوضع في إسرائيل، وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية“.

وألغت فلاي دبي أيضا رحلاتها من دبي، اعتبارا من يوم الأحد، وفقا لما جاء في موقعها على الإنترنت، على الرغم من تسيير رحلتين، اليوم السبت. وبحسب الموقع، من المقرر تسيير رحلات في الأسبوع المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، سيرت الشركة رحلات أقل من الرحلات الأربع اليومية المقررة، مشيرة إلى انخفاض في الطلب.

وتكرر قصف الفصائل الفلسطينية المسلحة لمدينة تل أبيب، خلال الاشتباكات التي بدأت يوم الإثنين؛ مما أدى إلى قيام عدة شركات طيران بإلغاء رحلاتها هذا الأسبوع.