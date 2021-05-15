سامسونغ تتعاون مع هيونداي لمعالجة نقص أشباه الموصلات للسيارات

تهدف الحكومة الكورية، أن تصبح الدولة الأكثر اعتمادًا على نفسها في مجال أشباه الموصلات للسيارات، وذلك وسط النقص المستمر في أشباه الموصلات.

ووفقا لأحدث التقارير، فقد عقدت شركة سامسونغ للإلكترونيات شراكة مع هيونداي موتورز، كما وقعت الشركتان اتفاقية مع معهد تكنولوجيا الإلكترونيات الكوري، والمعهد الكوري لتكنولوجيا السيارات، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويشترك عملاقا التكنولوجيا مع المؤسسات المذكورة أعلاه في نفس الهدف المتمثل في معالجة نقص أشباه الموصلات عبر قطاع السيارات، وإنشاء سلسلة توريد محلية أقوى.

وبحسب ما ورد ستتعاون سامسونغ وهيونداي على تطوير الجيل التالي من أشباه الموصلات، ورقائق إدارة البطارية، وأجهزة استشعار الصور، ومعالجات التطبيقات لأنظمة المعلومات والترفيه في السيارة.

ويقال إن شركة سامسونغ تخطط لتطوير منتجات عالية الأداء لأشباه الموصلات للسيارات تعتمد على رقائق بحجم 12 بوصة بدلاً من الاعتماد على رقائق بحجم 8 بوصات.

جدير بالذكر، فإن سوق أشباه موصلات السيارات ليس مربحا مثل أشباه الموصلات الخاصة بمنتجات الأجهزة المحمولة على المدى القصير، لذلك فإن هذا المسعى يهدف إلى تحقيق فوائد طويلة الأجل.

وتدرك كل من سامسونغ وهيونداي حقيقة أنهما قد لا تحققان ربحًا كبيرًا في وقت مبكر، لكن مراقبي السوق يعتقدون أن هدفهم هو إنشاء وجود أقوى في سلسلة توريد أشباه موصلات السيارات المحلية حيث تستمر السيارات الكهربائية في اكتساب شعبية كبيرة.

وبالتوازي مع جهود الشركة في تطوير أشباه الموصلات للسيارات، كشفت سامسونغ مؤخرًا عن حل المصابيح الأمامية الذكي الجديد PixCell LED للسيارات الكهربائية.

وتستخدم تقنية عزل البكسل التي تشبه ISOCELL لتحسين سلامة السائق، وأكدت الشركة أنها توفر بالفعل هذه الوحدات لمصنعي السيارات.