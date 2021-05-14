عقب تصريحاته المثيرة للجدل.. انخفاض ثروة إيلون ماسك بمقدار 20 مليار دولار

تراجعت ثروة الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ لصناعة السيارات، إيلون ماسك، لأكثر من 20 مليار دولار منذ ظهوره في برنامج ”ساترداي نايت لايف“ نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم شركة ”تسلا“ بنسبة 15% حتى الآن؛ مما تسبب في انخفاض صافي ثروة ماسك بمقدار 20.5 مليار دولار لتصل لـ 145.5 مليار دولار بحلول يوم أمس الخميس، وفقًا لمجلة فوربس“ الأمريكية.

ورغم انخفاض ثروته، لا يزال ماسك متفوقًا على مؤسس شركة مايكروسوفت ”بيل غيتس“ الذي تقدر ثروته بنحو 127.6 مليار دولار.

وقدرت ثروة ماسك بنحو 166 مليار دولار عندما ظهر في البرنامج الكوميدي في نهاية الأسبوع الماضي، والذي تحدث فيه عن إصابته بمتلازمة أسبرجر وخططه، والضجة حول العملات المشفرة مثل البيتكوين والدوجكوين.

وقال ماسك: إن شركته علقت بيع السيارات مقابل عملة البيتكوين، بسبب مخاوف من تغير المناخ؛ مما تسبب في انخفاض سعر البيتكوين بنسبة تصل إلى 17%، إلى ما دون 50.000 دولار، بعد إعلان ماسك.

وحذر المحللون في وول ستريت من أن تصريحات ماسك الأخيرة، تربك مستثمري العملات المشفرة، وتسبب تقلبًا في أسهم ”تسلا“ التي عانت بالفعل خلال الشهر الماضي.