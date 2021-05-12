بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.. شبكة أنابيب النفط الأمريكية ترفض دفع فدية

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، يوم الأربعاء، أن شركة ”كولونيال بايب لاين“، أكبر شركة لإدارة أنابيب نقل الوقود في الولايات المتحدة، لا تعتزم في الوقت الراهن دفع أي فدية لفك تشفير ملفات البيانات لاستئناف نشاطها.

وكان هجوم إلكتروني ببرامج خبيثة لطلب فدية قد أدى إلى إغلاق شبكة خطوط أنابيب الوقود الخاصة بها، الأسبوع الماضي.

وتنقل شبكة ”كولونيال“ الوقود من المصافي الأمريكية على ساحل الخليج إلى شرق وجنوب الولايات المتحدة المكتظة بالسكان. وتنقل الشركة 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات المكررة، عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45 % من إمدادات وقود الساحل الشرقي.

من جهتها، أعلنت الجماعة المشتبه في شنها الهجوم الإلكتروني مسؤوليتها عن استهداف ثلاث شركات أخرى، يوم الأربعاء، قائلة إنها تنشر بيانات حجمها مئات الجيجابايت من شركة برازيلية للبطاريات، وشركة تقنية مقرها شيكاغو، وشركة بريطانية للهندسة.

ولم يتسنَ على الفور التحقق من صحة هذه المزاعم. ولم يتم الرد على رسائل تطلب من المتسللين عبر موقعهم الإلكتروني التعليق على الأمر.