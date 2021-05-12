"سوبارو" تكشف عن أول سيارة كهربائية لها بالتعاون مع تويوتا

كشفت شركة سوبارو اليابانية أن أولى سياراتها الكهربائية بالكامل سيطلق عليها اسم “ Subaru Solterra“، مقدمة فكرة عما ستبدو عليه في صورة مخبأة جزئيا، على أن يتم طرحها في الأسواق بحلول 2022.

وتأتي كلمة ”Solterra“ من الكلمات اللاتينية التي تعني ”الشمس“ و ”الأرض“، وتم اختيارها لتمثيل التزام سوبارو بتقديم سيارات الدفع الرباعي المسؤولة بيئيا.

وصممت شركة سوبارو السيارة الجديدة بالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية بناءً على منصة e-SUBARU الكهربائية بالكامل التي طورتها كلتا الشركتين معا.

وتجمع السيارة الجديدة بين خبرة العملاق الباباني تويوتا في مجال الكهرباء، ونظام الدفع الرباعي من سوبارو. ورغم أن الشركة لم تفصح بعد عن المواصفات والأداء، إلا أن السيارة ستكون مجهزة بنظام الدفع الرباعي القياسي الخاص بشركة سوبارو الموجود عبر تشكيلة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها.

جدير بالذكر أن تويوتا ستطلق أيضا سيارة bZ4X الكهربائية بالكامل، ووفقا لموقع ”Autoblog“ المعني بأخبار السيارات، يتشابه كلا الطرازين بالفعل، وسيتعين علينا انتظار المزيد من الصور لسيارة Solterra أولا.

ووفقا للصورة التي كشفت سوبارو عنها، يبدو أن السيارة ستحتوي على مصابيح أمامية مع لمسات LED. وأصدرت الشركة أيضا صورة عن قرب تظهر اسمها وشارة EV على فتحتها الخلفية.

وأخيرا، من المتوقع أن تطلق سوبارو سيارة Solterra الكهربائية بالكامل في وقت ما هذا العام، بينما ستطلق تويوتا أيضا سيارة bZ4X قبل نهاية 2021، وستتوفر السيارة الكهربائية للشراء في عام 2022 في الولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا واليابان.