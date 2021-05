"فورد" تكشف عن سيارتها الكهربائية "F-150 Lightning"

شاركت شركة ”فورد“ لصناعة السيارات الأمريكية إعلانًا تشويقيًا، كشفت من خلاله عن طرح سيارتها الكهربائية بالكامل، التي يطلق عليها ”F-150 Lightning“، في 19 مايو، في حدث رسمي سيتم بثه مباشرة في مقر الشركة في ديربورن بولاية ميشيغان.

وكانت Ford F-150 هي الشاحنة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا، لذا فإن شركة ”فورد“ على وشك عقد صفقة كبيرة.

وأكدت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد ”جيم فارلي“ أن ”السيارة القادمة ستحتوي على محرك مزدوج ينتج قوة حصانية وعزم دوران أكبر من أي سيارة F-150 المتاحة حالياً، التي ينتج محركها EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر، قوة 450 حصانًا وعزم دوران يبلغ 691 نيوتن متر“، مما يعني أن السيارة الكهربائية ستغير هذه الأرقام للأعلى.

كما ستعمل السيارة القادمة كمحطة طاقة متنقلة، وستأتي مزودة بخيارات مساعدة السائق ”بدون استخدام اليدين“، وتحديثات البرامج عبر الهواء.

كما قالت شركة فورد إن السيارة ستوفر أسرع تسارع، بالإضافة إلى ”القدرة على جر مقطورات ثقيلة“، وسيبدأ إنتاج F-150 الكهربائية في مصنع ميشيغان بدءًا من منتصف عام 2022.

ومثل جميع شركات صناعة السيارات، تعمل ”فورد“ حاليًا على مشروع مكلف لتعزيز عروضها عالية التقنية، بما في ذلك المركبات الكهربائية، والمركبات المستقلة بالكامل، وخدمات السيارات المتصلة، والدراجات البخارية الكهربائية.

وقالت الشركة إنها ستنفق 22 مليار دولار لإنتاج أكثر من عشرة طرازات كهربائية، (بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء) بحلول عام 2025.

It’s the truck of our past, and our present. On May 19, it becomes the truck of our future.#F150Lightning #BuiltFordProud pic.twitter.com/I72ZVTc1oQ

— Ford Motor Company (@Ford) May 10, 2021