"فاينانشال تايمز": التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات "كورونا" يضع بايدن في مواجهة مع "لوبي الدواء" الأمريكي

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دخل في مواجهة مع اللوبي الدوائي في بلاده، بشأن قرار التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا‎.

وأضافت الصحيفة أن عددا من أعضاء الحكومة وصنّاع الدواء في الولايات المتحدة كانوا يشككون في وفاء الرئيس جو بايدن بوعود حملته الانتخابية، حول دعم خطوة إنهاء حقوق الشركات لفرض ملكيتها الفكرية على لقاحات كورونا.

وبإعلانه قرار دعم هذه الخطوة الأسبوع الماضي، لم تكن الشكوك تساور العديد من كبار المسؤولين في إدارته فحسب، بل لم يرجح كثيرون من المديرين التنفيذيين في شركات الأدوية أن حكومة الولايات المتحدة ستتخذ موقفًا صاخبًا ضد لوبي الصناعة الدوائية.

وذكر براندون بارفورد، الشريك في شركة ”Beacon Policy Advisers“ الاستشارية ومقرها واشنطن، أنه ”لم يعتقد أحد حقًا أن بايدن سيواجه اللوبي الدوائي، حيث اعتقدوا أنه سيكون خائفًا للغاية، ولكن قبل الأزمة المالية لعام 2008، كان الجميع يظن أن صناعة الخدمات المالية لا يمكن المساس بها، ثم تغير ذلك، وأظهر هذا الأسبوع أن شركات الأدوية هي البنوك الجديدة ”.

ووفق الصحيفة، فإن ”الهند وجنوب إفريقيا فشلتا عندما حاولتا لأول مرة مع منظمة التجارة العالمية، في أكتوبر من العام الماضي، الحصول على موافقتها بشأن اقتراح لتعليق حقوق الملكية الفكرية لجميع الأدوية والتكنولوجيا المرتبطة بكورونا“.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يعارضا التنازل عن اتفاقية تريبس للملكية الفكرية لأدوية كورونا فحسب، بل منعا أي مناقشة في هذا الموضوع على الإطلاق“.

لكن تعليقات بايدن فتحت الباب أمام إمكانية التغيير في سياسة الولايات المتحدة.

وكان يعتقد معظم المسؤولين أن الولايات المتحدة ستحافظ على الموقف الذي تبنته إدارة دونالد ترامب، بعد مشاورات متعددة الإدارات حول هذه القضية الشهر الماضي بقيادة كاثرين تاي، كبيرة مبعوثي التجارة الأمريكية.

وعلى مدار 3 أسابيع، التقت تاي قادة النقابات العمالية وبعض الرؤساء التنفيذيين لصانعي اللقاحات، حيث قال العديد من الذين حضروا تلك الاجتماعات إنه كان من الصعب معرفة ما يدور في دماغ تاي، لكن الجميع على جانبي النقاش خرجوا من المحادثات معتقدين أنها تدعم حججهم.

وحضرت آسيا راسل اجتماعا افتراضيا مع تاي في 13 نيسان/أبريل، بصفتها المديرة التنفيذية لمؤسسة Health Gap، وهي منظمة مكرسة لتسهيل الوصول إلى أدوية فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وتكرس جهودا للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

وقالت: ”لا أعتقد أنها كانت قد اتخذت قرارها عندما قابلتنا.. لكنها أخبرتنا أن استجابة الحكومة لأزمة كورونا لا يمكن أن تكون وفقا للتجارة كالمعتاد، وهو ما وجدناه مشجعًا للغاية“.

وبعد أسبوعين، عقدت تاي اجتماعات افتراضية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في كل من الشركات التي حصلت على تراخيص لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، أو على وشك القيام بذلك، ومن تلك الشركات فايزر وأسترازينيكا.

وقال ممثلو الشركات في ذلك الاجتماع لتاي إن دعم الإعفاء بموجب اتفاقية تريبس قد يؤثر سلبا على طرح اللقاح في الولايات المتحدة، من خلال زيادة المنافسة على إمدادات صناعة اللقاحات النادرة.

وأضافوا أن ذلك ”قد يسمح لروسيا والصين بالوصول إلى الإنجازات التكنولوجية الأمريكية“، حيث نقلت الصحيفة عن أحد الشخصيات في صناعة الأدوية المشاركة في المحادثات: ”لقد قدمنا حججا قوية ويبدو أنها ستستمع“.

وأكدت الصحيفة أن ديفيد كيسلر، رئيس عملية السرعة القصوى، البرنامج الحكومي الذي ساعد في تطوير اللقاحات، كان ضد التنازل.

أما أنتوني فاوتشي، أحد أبرز الشخصيات التي أعربت عن قلقها، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس وأحد أشهر خبراء الصحة العامة في أمريكا، فأبلغ الصحيفة، قبل يومين فقط من القرار، قلقه من تورط الولايات المتحدة في دعاوى قضائية من شركات الأدوية.

ووفقا لـ“فايننشال تايمز“، يقول المدافعون عن التنازل إنهم سيراقبون مناقشات منظمة التجارة العالمية؛ للتأكد من الوصول لنقطة إنجاز بهذا الشأن.

وفي واشنطن يقولون إنه مهما كانت نتيجة محادثات منظمة التجارة العالمية، فقد فقدت صناعة الأدوية الأمريكية الآن بريق الحصانة.

وأضافت الصحيفة: ”يمكن أن تكون لذلك عواقب وخيمة على مناقشات السياسة المستقبلية، مثل كيفية خفض تكاليف الأدوية الأمريكية؛ لأن حماية براءات الاختراع هي حجر الأساس الذي يسمح لشركات الأدوية بفرض أسعار مميزة لفترة من الوقت، دون الخوف من منافسة الشركات الأرخص سعرا“.