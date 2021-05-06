"موانئ دبي العالمية" توقع اتفاقًا مع إثيوبيا لإقامة مشروع ممر تجارة مع الصومال

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان، أنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء مستودعات، وصوامع، وموانئ جافة.

ويشمل الاتفاق المبدئي أيضًا خططًا لإقامة مشروع مشترك للوجستيات.

ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن المشروع المشترك ولا عن كيفية تمويل المشاريع.

Today we signed an MoU with H. E. @dagmawit_moges, Ethiopia’s Minister of Transport, aiming to develop the Ethiopian side of the road linking Ethiopia to Berbera into a major trade and logistics corridor. We envisage investing up to US$1bn over 10 years:https://t.co/MzaMrCgX5N — DP World (@DP_World) May 6, 2021

وقالت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية، وسيتيح لها تعزيز الصادرات.

وتطور موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسة للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية:“نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجستيات الرئيسة، سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، وسيدعم خططها التنموية الطموحة“.