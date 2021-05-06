اقتصاد

"موانئ دبي العالمية" توقع اتفاقًا مع إثيوبيا لإقامة مشروع ممر تجارة مع الصومال
تاريخ النشر: 06 مايو 2021 15:05 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2021 15:30 GMT

"موانئ دبي العالمية" توقع اتفاقًا مع إثيوبيا لإقامة مشروع ممر تجارة مع الصومال

قالت موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع وزارة النقل الإثيوبية، للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية في البلد الواقع شرق أفريقيا،

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المصدر: رويترز
قالت موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع وزارة النقل الإثيوبية، للتعاون في مجال البنية التحتية اللوجستية في البلد الواقع شرق أفريقيا، إلى جانب إقامة ممر تجارة يصل إلى إقليم أرض الصومال شبه المستقل في الصومال.

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي في بيان، أنها تطمح هي وشركاؤها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة في بناء مستودعات، وصوامع، وموانئ جافة.

ويشمل الاتفاق المبدئي أيضًا خططًا لإقامة مشروع مشترك للوجستيات.

ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن المشروع المشترك ولا عن كيفية تمويل المشاريع.

وقالت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، إن الممر سيلبي طلب إثيوبيا المتزايد على التجارة الدولية، وسيتيح لها تعزيز الصادرات.

وتطور موانئ دبي العالمية، التي تشتهر بتشغيل موانئ في أنحاء العالم، ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال، وتعمل على توسعته، وتأمل أن يصبح بوابة رئيسة للتجارة بالنسبة لإثيوبيا، وهي بلد غير ساحلي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية:“نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة ليصبح من ممرات التجارة واللوجستيات الرئيسة، سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، وسيدعم خططها التنموية الطموحة“.

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