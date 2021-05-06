لبنان يمنع بواخر تركية منتجة للكهرباء من مغادرة سواحله بسبب شبهات فساد

أصدر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم، قرارا بمنع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة ”غارودنيز“ التركية من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وتم تعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش للتنفيذ.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استند القرار إلى ما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي ”غارودنيز“ و“كارباور شيب لبنان ليميتد“- فرع لبنان التركيتين، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة بدفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سماسرة أو commission أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء.

ويهدف القرار إلى قيام شركة ”غارودنيز“ وشركة ”كارباورشيب لبنان ليميتد“ – فرع لبنان- بتنفيذ التزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع.

كما قرر النائب العام المالي تكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة لمصلحة شركة ”غارودنيز“ التركية وشركة ”كارباور شيب لبنان ليميتد“- فرع لبنان- إلى حين التزام الشركتين المذكورتين بإعادة 25 مليون دولار للدولة اللبنانية.

وقرر النائب العام المالي -أيضًا- تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين، وعدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة ”غارودنيز“ لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك.