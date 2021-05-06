"مبادلة" تسجل مستوى سنويا قياسيا للدخل والاستثمارات‎

ارتفع إجمالي دخل شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي مبادلة بنحو 36% إلى مستوى مرتفع غير مسبوق العام الماضي، مدعوما بنمو في محفظتها من الأسهم العامة وأداء الصناديق، بينما عكفت على تسريع وتيرة الاستثمار خلال جائحة كورونا.

وقالت شركة مبادلة للاستثمار في بيان، إنها سجلت إجمالي دخل شامل عائد على الجهة المالكة 72 مليار درهم (19.60 مليار دولار) ارتفاعا من 53 مليار درهم قبل عام.

ويشمل الدخل الشامل صافي الدخل والمكاسب غير المحققة مثل عمليات التحوط المرتبطة بالأدوات المالية أو معاملات العملات الأجنبية.

وزادت الأصول التي تحت إدارتها 4.8% إلى 894 مليار درهم.

كما وظفت استثمارات بقيمة 108 مليارات درهم في 2020، وهو أكبر استثمار في عام واحد.

وشملت الصفقات 4.3 مليار درهم في ”جيو“ المملوكة لـ ”ريلاينس إندستريز“ و2.7 مليار درهم في شركة الاستثمار المباشر ”سيلفر ليك“ و7.5 مليار درهم من خلال شراكات مع ”سي.في.سي“ و“سيتادل وآي سكويرد كابيتال“ و“إيبكس بارتنرز“.

وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لمبادلة: ”لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020 عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام“.