توجه أمريكي لرفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا

قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19 (فيروس كورونا)، لكنها أضافت أن المفاوضات بشأن ذلك ستستغرق وقتا.

وأكدت ”تاي“ أن إدارة بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19 .

وتعطل الولايات المتحدة وبضع دول أخرى حتى الآن مفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب أفريقيا سيرفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية؛ للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات كوفيد-19 .