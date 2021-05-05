"بنتلي" تتعاون مع "أودي" لإطلاق أول سيارة كهربائية في 2025

كشف أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي لشركة ”بنتلي“، أن شركة تصنيع السيارت الفاخرة ستطلق أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل بحلول 2025.

وخلال حديثه مع مجلة ”Car Magazine“، أكد هولمارك أن عام 2025 هو الوقت المناسب لإطلاق سيارة دفع رباعي. ولم يكشف هولمارك الكثير من التفاصيل حول السيارة المنتظرة، لكنه قال إن ”أول سيارة كهربائية تنتجها بنتلي ستعتمد على منصة أرتميس لمجموعة فولكس فاغن، التي يقودها مهندسو أودي، وستكون هذه السيارة مجرد بداية لسلسلة من المركبات العديمة الانبعاثات“.

وفي 2020، أوضح ماركوس دويسمان، الرئيس التنفيذي لشركة ”أودي“، أن ”المنصة ستكون جاهزة بحلول أوائل 2024. وتشير تعليقات هولمارك إلى أن بنتلي ستكون واحدة من أولى العلامات التجارية التي ستستفيد من المنصة“.

في غضون ذلك، يتوقع المستهلكون الأثرياء رؤية المزيد من السيارات الكهربائية في تشكيلة سيارات شركة ”بنتلي“، وفي العام الماضي، أعلنت الشركة أنها ستطلق عددا من المركبات الهجينة الأخرى بحلول 2023، وتريد الشركة تزويد مجموعتها بالكامل بالكهرباء، وبعد ذلك بوقت قصير، ستطلق أول سيارة كهربائية بالكامل.