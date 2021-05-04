محكمة مصرية ترفض طعن مالكي سفينة "إيفر غيفن" وتقرر الحجز عليها

رفضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من قبل الشركة اليابانية المالكة لسفينة ”إيفر غيفن“ التي جنحت في قناة السويس، وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.

واستمعت المحكمة إلى دفاع ممثل الشركة اليابانية، والذي طلب استخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلام كل الأطراف، مشيرا إلى أنَّه حتى اليوم لم يتمّ إعلان ربان المركب بقرار الحجز.

كما استمعت إلى محامي ودفاع هيئة قناة السويس، نصر فرج، والذي تقدم بمذكرة دفاع لهيئة المحكمة.

وطالب ممثل الشركة بمهلة 24 ساعة للإطلاع والرد على مذكرة الهيئة المقدمة، كما طالب بالإطلاع على كل الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس، وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض لهيئة قناة السويس.

وقالت شركة التأمين التايوانية المشغلة لسفينة ”إيفر غيفن“ العملاقة، إنها قدمت التماسا إلى الحكومة المصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة بعد تعويمها وإصلاحها.

وأضاف نادي الحماية والتعويض البريطاني، وهي شركة التأمين على السفينة ”إيفر غيفن“، أن جلسة نظر القضية في مصر ستعقد في 4 مايو/ أيار الجاري.

وأكدت شركة التأمين التايوانية، أنه لا داعي لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة.

وذكرت أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية.

وكانت شركة التأمين التايوانية المشغلة لسفينة الشحن ”إيفر غيفن“، التي أوقفت حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، الشهر الماضي، أعلنت أنها غير مسؤولة عن أي أضرار مالية نجمت عن الواقعة.