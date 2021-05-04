بورصة "بيتستامب" لتداول العملات المشفرة تكشف عن خطة توسعية في أمريكا

كشفت بورصة ”بيتستامب“، وهي أقدم بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، ويقع مقرها في لوكسمبورغ، النقاب، اليوم الثلاثاء، عن توسعها الرسمي في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكر موقع ”ياهو فاينانس“.

وبدت ”بيتستامب“ عازمة على ما يبدو على الاستفادة من النمو المتسارع الذي حققته البورصة في السوق الأمريكية، ويشتمل ذلك على زيادة نسبتها 570% في العملاء الجدد في الولايات المتحدة منذ بداية العام 2021، وزيادة تقارب 3 أضعاف في الأصول الخاضعة للإدارة أو ما يُعرف اختصارًا بـ (AUM) للعملاء الأمريكيين، وأكثر من 300% زيادة نشاط العميل في الولايات المتحدة، واستخدام تطبيق ”بيتستامب“ للهاتف المحمول.

وترتكز مشاركة الشركة في الولايات المتحدة على المدى القريب على إستراتيجية ذات 4 محاور تتضمن بناء شراكات مؤسسية رئيسة، وإنشاء بنية تحتية للاستثمار الرقمي، واستكشاف توسيع نطاق رعايتها المؤسسية، وعروض المشتقات، وتوظيف المواهب الموجودة في الولايات المتحدة.

وفي إعلان من شركة ”بيتستامب“، قالت بورصة العملات المشفرة، إنها ستطلق حملة تسويقية في الولايات المتحدة، تهدف إلى زيادة عدد المستثمرين الأفراد في العملات المشفرة بعد النمو الكبير في الربع الأول من عام 2021.

وفي إطار تلك الجهود، قالت ”بيتستامب“، إنها تخطط لزيادة عدد الأشخاص في فريقها في الولايات المتحدة إلى 3 أضعاف، وزيادة فريق دعم العملاء بنسبة 50% في العام 2021.

وقال رئيس بورصة ”بيتستامب“، هانتر ميرجهوت:“نحن نعمل في الولايات المتحدة منذ فترة حتى الآن، لكننا نضاعف هذه الجهود من خلال استمرار زيادة عدد الموظفين، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ورسم خريطة طريق المنتجات التي تستهدف بعض الشيء عملاء التجزئة، والمؤسسات في الولايات المتحدة“.

من جهته، ذكر المدير التنفيذي لشركة ”بيتستامب“، جوليان سوير، في تصريحات لموقع ”كوين تليغراف“ أن“الشركة بدأت ترى مستويات متزايدة من الاهتمام من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية الأمريكية في العام 2020″، بينما زعمت أن بورصات العملات المشفرة الأخرى، تكافح من أجل الاستعداد ودعم العملاء.

وأوضح أن“أمن الشركة، ورسومها، الشفافة وبنيتها التحتية، ستمنح البورصة ميزة أمام أي منافسة محلية“.