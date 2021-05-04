"طيران الإمارات" تعتزم تشغيل 70% من طاقتها بحلول شتاء 2021

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعتزم استعادة نحو 70 % من طاقتها بحلول موسم السفر في فصل الشتاء هذا العام.

وتعمل الناقلة التابعة لحكومة دبي بخفض كبير لطاقتها منذ أن تسببت الجائحة في وقف رحلاتها الجوية لعدة أسابيع في العام الماضي من مارس/ آذار.

ومنذ ذلك الحين، استعادت عمليات من خلال 151 طائرة ”بوينغ 777″، غير أن طائراتها العريضة البدن من طراز ”إيرباص إيه 380“ لا تزال متوقفة.

وقال عدنان كاظم في مؤتمر صحافي بدبي ”لدينا بالفعل خطة لاستعادة نحو 70 % من طاقتنا بحلول شتاء 2021“.

وأضاف كاظم أن شركة الطيران استأنفت رحلات الركاب إلى 120 وجهة، ما يشكل نحو 85 % من وجهاتها قبل الجائحة.